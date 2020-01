Morrissey, nuovo disco previsto per il 20 marzo

Il 20 marzo 2020 è la data attesa per “I Am Not A Dog On A Chain“, il 13/o album in studio che Morrissey pubblicherà da solista. E’ la terza uscita del cantante inglese per Bmg subito dopo l’album di cover “California Son“, uscito appena un anno fa.

L’album vanta di essere stato prodotto da un produttore di fama, vincitore del Grammy Award Joe Chiccarelli (Beck, The Strokes, The Killers), e di essere stato registrato presso lo Studio francese La Fabrique di Saint-Rémy-de-Provence e quello californiano Sunset Sound di Hollywood.

Chiarelli ha rifertio di aver prodotto già quattro album in studio per il cantante inglese Morrissey, tra tutti giudica quest’ultimo il “più audace ed avventuroso” per aver “allargato ancora una volta i confini, sia musicalmente che con le liriche”. Anche questa volta Morrissey ha dimostrando di essere “a suo agio come cantautore e cantante“. In una simpatica battuta Chiccarelli avrebbe affermato: “In verità, nessuno può essere Morrissey a parte… Morrissey!“.

L’uscita dell’album è stata annunciata dallo stesso Morrissey con la scelta di condividere il primo singolo “Bobby, Don’t You Think They Know?“. Alla voce di Morrissey si unisce quella di Thelma Houston, leggenda della Motown, cantante conosciuta in particolare per aver interpretato di “Don’t Leave Me This Way“, canzone che nel 1977 salì in vetta alla Billboard Hot 100, la principale classifica musicale discografica degli Stati Uniti.

Thelma Houston riconosce che la collaborazione con Morrissey è una grande opportunità, sicuramente è anche una delle sue più grandi gioie nel mondo della musica. Thelma ha affermato di adorare la sfida di riuscire a cogliere se ciò che va facendo funziona o meno, comunque ha aggiunto: “la miscela di ciò che Morrissey sta cantando e ciò che io sto cantando funziona davvero su ‘Bobby'” e ha concluso affermando che lavorare in studio con Morrissey è stato senz’altro molto divertente.