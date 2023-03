Max Pezzali: "Ci sono rimasto male per l’addio di Mauro Repetto dagli 883. Mi è mancato e mi manca ancora adesso"

Max Pezzali si racconta ai microfoni di Gianluca Gazzoli, conosciuto per essere al timone di “Megajay” in onda sulle frequenze di Radio Deejay e ideatore di “Passa dal BSMT“, in cui tocca vari argomenti della sua carriera musicale, dagli inizi con gli 883 fino al doppio sold out di San Siro.

La carriera musicale di Max inizia dopo aver conosciuto un Dj americano che era venuto a fare un mese di trasferta in due discoteche di Pavia: “Mi disse di raggiungerlo a New York nell’88 e lì scopro un nuovo mondo. Sono tornato con milioni di cassette e con una batteria elettronica, una Roland TR-707. Da lì abbiamo cominciato a creare dei beat e con le mance e vari lavoretti abbiamo comprato il primo sintonizzatore, e volevamo scrivere delle canzoni”.

Le prime canzoni scritte da Max Pezzali vengono proprio influenzate dalla cultura americana: “Inizialmente abbiamo scritto delle canzoni rap americane, ma poi abbiamo deciso di scrivere in una lingua a noi conosciuta. Dopo aver iniziato a scrivere delle canzoni in italiano, Mauro mi fa: ‘Ho trovato una casa discografica‘. Semplicemente era andato alla SIP e sugli elenchi telefonici aveva trovato il numero della Warner ottenendo un appuntamento. Peccato che non fosse la ‘WEA’ ma la ‘Warner Chappell’ che era editoriale, e infatti ci fecero un contratto editoriale. Ci costrinsero a fare circa 12/15 canzoni: il nostro contratto era di 300 mila lire, ma se non consegnavamo il numero di canzoni richiesto dovevamo pagare una penale altissima. Questa cosa ci ha obbligati a fare queste canzoni, scrivevamo per non incorrere in penali“.

Del loro esordio al grande pubblico come gruppo Max Pezzali dà grande meriti a Mauro Repetto, che aveva simpaticamente come motto “dignità zero”, poiché era pronto a tutto pur di arrivare al risultato desiderato. Insieme si sono presentati alla portineria di Claudio Cecchetto, ricevendo dopo soltanto tre giorni una risposta positiva da parte sua, avendo come prima mansione quella di completare il primo disco.

Max Pezzali afferma come il loro successo sia nato molto probabilmente grazie al loro desiderio di voler raccontare una “normalità voluta” poiché, in un periodo dove la musica italiana aveva l’idea di una ballata lenta e atmosfera sanremese con la presenza degli archi, loro riuscivano a parlare delle dinamiche di quotidianità: “Ai tempi la musica cercava di aprire gli orizzonti, mentre noi li chiudevamo con la nebbia e le luci di un bar. Non riuscivamo a raccontare niente che non fosse strettamente visualizzabile. Ci sono quelli che riescono a immaginare universi, noi non immaginavamo niente di quello che ci fosse già dinanzi agli occhi”.

Il rapporto con Mauro Repetto

Si parla poi della sua separazione con Mauro Repetto: “Noi ci siamo chiariti su ciò che è realmente successo solamente prima di San Siro. Siamo stati negli spogliatoi dello stadio di Bibione per delle ore e ci siamo raccontati parecchie cose chiedendoci anche scusa a vicenda. Credo semplicemente che in quel periodo non eravamo pronti a gestire tutta la pressione che si era creata attorno”.

I loro rapporti sono cambiati quando soprattutto Mauro Repetto ha ricevuto le prime critiche, ove veniva accusato di essere semplicemente il biondino degli 883 e, a causa di questo forte livello di pressione su entrambi, ha reso difficili i rapporti tra i due compagni di scuola. Max Pezzali ricorda come in alcuni momenti vivevano di forte intolleranza quando la loro passione si era trasformata in un vero lavoro, mentre una volta che ritornavano a casa si godevano la loro amicizia come se non fosse mai successo nulla.

La loro separazione avvenne comunque un po’ a sorpresa: “Era il 1994 e mi dice che doveva andare a Parigi per la settimana della moda, con l’obbiettivo di rivederci dopo Pasqua. Ma ci siamo rivisti due anni dopo: lui ha cambiato completamente vita, non ci siamo più sentiti. Così mi sono trovato dinanzi a un bivio: ho delle cose da dire oltre ad avere degli obblighi contrattuali, quindi ho deciso di andare avanti e portare avanti l’album da solo anche per non buttare tutto ciò che avevamo costruito insieme”.

Nonostante le buone intenzioni, per Max Pezzali non è stato per nulla facile completare il disco da solo: “La parte divertente di scrivere una canzone era la parte dialettica, mentre quando lo fai da solo non è così divertente. Ci sono rimasto male e mi è mancata tantissimo la presenza di Mauro Repetto, e mi manca ancora adesso“.

Il presente e il futuro di Max Pezzali

Definisce San Siro come il momento più incredibile della sua vita, asserendo di non aver mai provato un’emozione così forte nella sua vita. Dopo il doppio concerto a San Siro ha provato una sorta di vuoto inconsolabile, ma ha trovato nuovi stimoli mettendosi come obbiettivo quello di riprovare le stesse emozioni negli anni a venire.

Si parla poi brevemente della rottura con Claudio Cecchetto, annunciato proprio alcune ore prima del primo concerto a San Siro, affermando di aver preso questa decisione per provare a fare delle esperienze nuove e avere nuovi stimoli. Promette che in futuro arriverà anche della roba nuova, affermando come i brani sono incentrati sul lui di adesso ma in rapporto con il lui di allora.