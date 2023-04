Mark Sheehan dei The Script morto a soli 46 anni, l’annuncio della band

Il mondo della musica dice addio a Mark Sheehan, noto per essere il chitarrista della band The Script. Sheehan è venuto a mancare venerdì in ospedale a soli 46 anni, a seguito di una breve malattia, lasciando i suoi compagni di band “completamente devastati“. La sua sconvolgente scomparsa è stata annunciata venerdì sera sulla pagina Facebook ufficiale della band irlandese, due settimane dopo l’annuncio delle nuove date del gruppo.

“Amatissimo marito, padre, fratello, compagno di band e amico, Mark Sheehan è morto oggi in ospedale dopo una breve malattia“, ha scritto la band nel post nel quale ha annunciato la tragica notizia, senza rivelare la natura della malattia che lo ha ucciso.”La famiglia e il gruppo chiedono ai fan di rispettare la loro privacy in questo tragico momento“.

Mark, nato a Dublino nel 1976, era padre di tre figli e viveva in America con la moglie Rina, che aveva sposato prima di raggiungere il grande successo quando aveva 25 anni. La stampa inglese riferisce che in queste ore i compagni di band sono impegnati a organizzare i voli aerei per portare lì familiari ed amici.

Il gruppo si è formato a Dublino nel 2001, con Mark alla chitarra, Glen Power alla batteria e Danny O’Donoghue al canto. Durante la loro carriera sono arrivati a vendere 20 milioni di dischi in tutto il mondo, con singoli di estremo successo come “The Man Who Can’t be Moved“, “For The First Time“, “We Cry”, “Breakeven” e “Hall of Fame”.

Poche settimane fa, la band aveva pubblicato su Facebook le date dei nuovi concerti, che li avrebbero portati in tour in tutta Europa, salendo anche sul palco con Pink ed i Take That. Non è al momento chiaro se i concerti andranno avanti come previsto o se saranno cancellati, in seguito alla tragedia che ha colpito il gruppo.