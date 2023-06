"Mare fuori" diventa un musical, casting in corso

Il successo di “Mare fuori” è un’inaspettata quanto indiscutibile certezza, dopo aver conquistato milioni di visualizzazioni in streaming su Netflix. La terza serie, disponibile su Rai Play, non ha deluso e i risultati sono ottimi! In attesa della serie numero 4 perchè non creare qualcosa di speciale e di diverso?

Ecco cquindi un’ottima occasione per riavvicinare il pubblico più giovane al teatro e alla musica. Le notizie trapelano con il contagocce ma sappiamo per certo che la regia sarà affidata a Alessandro Siani, il quale ha dichiarato: “Grazie al cast di Mare Fuori ci buttiamo in questa nuova sfida musicale. E ovviamente ci saranno le canzoni originali della serie“.

La versione teatrale manterrà il filo conduttore delle vicende tanto amate dal pubblico e nel cast ritroveremo nomi ormai noti come Antonio Orefice (Totò) e Salahudin Tijani Imrana (Diego, detto Dobermann) e le musiche ufficiali della serie saranno parte integrante dello spettacolo, ma certamente le novità non mancano.

Gli appassionati potranno assistere allo spettacolo dal 27 febbraio al 10 marzo 2024 al Teatro Brancaccio di Roma. I casting sono aperti, le selezioni avranno luogo il 19 giugno a partire dalle ore 10 al Teatro Brancaccio, partecipare è semplice e gratuito. I candidati devono avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni.

A Napoli proseguono le riprese della quarta stagione, con la regia di Ivan Silvestrini. Sul set ci sono Maria Esposito, Clotilde Esposito, Kyshan Wilson, Ludovica Coscione, e Clara Soccini. Le riprese proseguiranno fino ad ottobre e la serie potrebbe tornare in streaming in primavera, oppure, ma appare meno probabile, sul finire dell’inverno.