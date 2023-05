Marco Mengoni e l’Eurovision 2023, il percorso di un vincitore

Marco Mengoni, nome di punta della musica italiana, ritorna all’Eurovision Song Contest 2023 dopo aver conquistato il Festival di Sanremo con il brano “Due Vite“. Un ritorno atteso, carico di aspettative, ma anche di entusiasmo: Mengoni si presenta al contest con una versione riarrangiata e ridotta del suo pezzo vincente, in ottemperanza ai 3 minuti massimi di durata previsti dal regolamento.

L’artista italiano è tra i fortunati che accedono direttamente alla finale, prevista per sabato 13 maggio alla Liverpool Arena. Nonostante ciò, i fan avranno modo di ascoltare la sua canzone già durante la semifinale del 9 maggio, dove “Due Vite“, certificato triplo platino, verrà presentato fuori concorso.

Un ritorno anticipato e prestigioso

Questo non è il primo appuntamento di Mengoni con l’Eurovision. Il cantante ha già calcato il palco nel 2013, presentando una versione riarrangiata e accorciata de “L’Essenziale“, con cui aveva vinto lo stesso anno il Festival di Sanremo. Tuttavia, rispetto a quel periodo, Mengoni si è evoluto notevolmente come artista, guadagnando un posto di rilievo sulla scena internazionale, come dimostra il sold out dei suoi recenti concerti europei.

Il ritorno di Mengoni all’Eurovision 2023 è seguito con grande interesse, anche se i bookmakers al momento vedono l’Italia in nona posizione, dietro a favoriti come Svezia, Ucraina e Finlandia. Tuttavia, chi conosce Mengoni sa bene che l’artista ha l’abilità di sorprendere e coinvolgere il pubblico in modi inaspettati.

Tra i punti di forza di Mengoni, vi è sicuramente la sua capacità di rinnovarsi e di mantenere un legame forte con il pubblico. Nel corso degli anni, ha saputo evolversi senza perdere la sua identità artistica, un equilibrio che non è sempre facile da raggiungere. Questa sua versatilità, unita alla qualità delle sue interpretazioni, potrebbe rivelarsi un elemento chiave nel contest di Eurovision.

Riguardo alle previsioni dei bookmakers, è bene ricordare che si tratta solo di previsioni e che, come ogni competizione, l’Eurovision può riservare sorprese. Il contest, infatti, non è solo una questione di talento, ma anche di capacità di connettersi con il pubblico e di trasmettere emozioni attraverso la musica. In questo, Mengoni ha dimostrato più volte di eccellere.

Infine, interrogato sul suo obiettivo per questa edizione dell’Eurovision, Mengoni ha ribadito di volersi principalmente divertire e lasciare che sia la musica a parlare. Il suo brano “Due Vite” è infatti un messaggio di inclusione e condivisione, valori che l’artista è pronto a rappresentare sul palco di Liverpool. Per quanto riguarda i pronostici, Mengoni si mantiene riservato, forse conscio che, in fondo, è la musica quella che alla fine deciderà.