Marco Carta torna a cantare dopo l’intervento: riparte con "Tieniti Forte Tour"

Marco Carta, il popolare cantante protagonista tra gli altri del popolare talent show di Rai 1 condotto da Carlo Conti “Tale e Quale Show”, dopo il recente intervento a cui è stato sottoposto – e alla conseguente lunga convalescenza – è tornato a cantare, ricominciando con “Tieniti Forte Tour“, che lo condurrà in diverse parti d’Italia.

Nenache qualche mese fa arrivava la sconvolgente notizia sul precario stato di salute del cantante, che ha dato l’annuncio del suo ricovero ospedaliero tramite un video pubblicato sui suoi profili social. Sono stati giorni difficili quelli vissuti recentemente da Marco Carta che però non ha mai smesso di sorridere e rassicurare i suoi numerossissimi fan, preoccupati per quanto gli stava accadendo.

Marco Carta ritorna sul palco a cantare

Anche dalla sua bellissima Sardegna, Marco Carta continua a pubblicare foto, video e post che attestano quanto la sua convalescenza dopo l’operazione sia andata per il meglio, tanto che l’ex allievo del talent show di Maria De Filippi “Amici” ha condiviso immagini che lo ritraggono al mare in costume da bagno con le cicatrici dell’operazione subita in tutta evidenza.

La notizia del suo ritorno sul palco ha mandato i fan del cantante in delirio, la prima tappa del tour sarà il 2 agosto a Canosa di Puglia, in provincia di Barletta-Andria-Trani, una terra la Puglia a cui l’artista è particolarmente affezionato. poiché proprio qui nel 2012 ricevette un importante riconoscimento, cioè il Premio Barocco.

Il tour di Carta proseguirà poi con una nuova tappa a Gasperina, una pittoresca località in provincia di Catanzaro, a seguire per Ferragosto tornerà nella sua Sardegna con concerto ad Ussana, provincia di Cagliari, quindi il 17 agosto si trasferirà in Sicilia per una serata a Militello. Dopo la tappa siciliana, Carta si trasferirà in provincia di Salerno per una nuova tappa del tour, quindi di nuovo in Sicilia a Roccamena, in provincia di Palermo.

Un tour molto serrato e ricco di impegni, che sono in tanti a sperare non stanchino troppo e mettano a dura prova il fisico di Marco Carta, dopo il recente intervento a cui si è sottoposto.