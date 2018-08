Marco Carta, il racconto della sua estate dopo l’intervento: ricordi, convalescenza e nuovi impegni professionali

Marco Carta, il celebre cantante ex del talent show di Maria De Filippi “Amici“, è tornato a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate nelle scorse ore sui suoi profili nei principali social network di condivisione, dove raccolta la sua estate tra la riscoperta di alcuni ricordi in Sardegna, la lunga convalesca dopo l’operazione recentemente subita ed infine i nuovi importanti impegni proessionali.

L’idolo delle teenager, che tanto lo hanno apprezzato e votato fino al punto di portarlo al podio del talent show di “Amici” così come quello più importante e rappresentativo del “Festival di Sanremo“, non smette mai di dare notizie ai suoi tanti fan, aggiornando continuamente i suoi profili social con nuovi post ed immagini della sua estate.

Marco Carta: tra passato, presente e futuro

Dopo l’intervento a cui si è recentemente sottoposto, Marco Carta ha preferito trascorrere la fase della convalescenza nella sua terra natia, la Sardegna, dove ha passato due lunghi mesi, una cosa che non succedeva da molto tempo, cioè da quando il cantante partì per realizzare i suoi sogni.

“È stata una estate alternativa, non esattamente secondo i miei piani ma comunque bella” – afferma Carta, che proseguendo il suo post sui social dice: “Ho avuto il tempo per riscoprire gli odori della mia terra“, ma anche – “Riscoprire piccoli angoli nel mio quartiere che non vedevo da almeno 12 anni“.

Insomma, certe volte essere obbligati a fermarsi per un po’ di tempo ha anche i suoi vantaggi e Marco Carta sembra averli scoperti uno per volta, assaporandoli e godendoseli. Come quello del ritorno alla sua palestra, quella che usava frequentare per allenarsi e giocare al pallone, dove oltre a sudare ha imparato anche tanto della vita e delle relazioni umane.

Nel salutare i suoi followers di Instagram, Marco svela di essere in volo per Palermo, per presenziare ad una delle sue tappe del tour estivo, ma dopo questo impegno ce ne sarà un’altro ancora più grande, cioè quello di “I Band World 2018“, dove avrà la responsabilità di prender parte al futuro di qualcuno.