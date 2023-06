Madonna trovata priva di sensi nella sua casa, rimandato il tour

Destano preoccupazione le condizioni di Madonna. L’icona della musica pop è stata infatti ricoverata d’urgenza in ospedale lo scorso fine settimana, dopo essere stata trovata priva di sensi, secondo diverse fonti che citano il suo storico manager, Guy Oseary. La notizia è stata poi confermata mercoledì dallo stesso Oseary, che ha voluto chiarire quanto accaduto.

“Sabato 24 giugno, Madonna ha sviluppato una grave infezione batterica che l’ha portata ad un ricovero di diversi giorni nell’unità di terapia intensiva“, ha confermato l’uomo, che lavora con Madonna dal 1992, in un comunicato pubblicato sui social. “La sua salute sta migliorando, ma è comunque ancora seguita dai medici“.

Secondo fonti ben informate, la 64enne è stata trasportata d’urgenza presso un ospedale di New York City, dove avrebbe trascorso almeno una notte intubata. Il tubo è stato poi rimosso, e l’artista sarebbe ora cosciente ed in via di recupero. Al suo fianco durante questo momento difficile c’è stata la figlia Lourdes Leon, la prima dei 5 figli della star.

Oseary ha rassicurato tutti i fan dell’artista, spiegando che i medici che seguono la cantante si aspettano che Madonna faccia un “completo recupero“, ma ha affermato anche che al momento tutti gli impegni della star, tra i quali il suo tour, saranno messi a freno. “Condivideremo maggiori dettagli con voi non appena saranno disponibili, tra cui anche la nuova data di inizio del tour e quelle degli show posticipati“, conclude il manager.

La leggenda della musica avrebbe dovuto iniziare il prossimo 15 luglio a Vancouver il suo “Madonna: The Celebration Tour”, che secondo gli annunci avrebbe messo in risalto “il suo ineguagliabile catalogo di musica degli ultimi 40 e più anni” di carriera. 84 i concerti previsti in tutto il mondo, tra i quali anche due date a Milano i prossimi 23 e 25 novembre.