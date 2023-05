Liverpool, al via l’Eurovision Song Contest 2023

Impossibile dimenticare l’Eurovision Song Contest dello scorso anno, ambientato a Torino, con l’Ucraina vittoriosa, che ha coinciso con l’inizio della guerra, e Blanco e Mahmood che presentarono la loro “Brividi“, vincitrice del Festival di Sanremo, arrivata solo sesta e le grandi emozioni lasciate da Mika, Laura Pausini e Cattelan, il grande ritorno dei The Rasmus.

Molti artisti con concept art particolari rimasti nella memoria come Sam Ryder con la bellissima Spaceman, o Konstrakta in Corpore sano o Rosa Linn con Snap, passata in tutte le radio per non parlare dei mascherati Subwoolfer con Give That Wolf a Banana, una edizione impagabile ricca di sorprese, rimasta impressa nella collettività.

L’edizione 2023 non sarà da meno, capitanata dalla spumeggiante Mara Maionchi insieme a Gabrile Corsi, che in diretta su Rai due dal 9 maggio presentano il programma musicale, il quale potrà essere visibile anche in streaming. Sabato ci sarà la finalissima su Raiuno. Il nostro Marco Mengoni con “Due vite“, vincitore di Sanremo sarà il grande favorito?

L’edizione sarà all’insegna della pace tra i popoli, infatti l’Inghilterra si farà portavoce per la martoriata ucraina, 37 paesi porteranno le loro performance musicali, cercando di colpire il pubblico in ludibrio. Ricordiamo anche l’edizione del 2021, che portò la vittoria a Rotterdam dei nostri Maneskin e speriamo di fare il bis anche quest’anno.

L’Irlanda è la nazione che ha vinto più volte l’Eurovision Song Contest, in sette diverse occasioni, ed è anche l’unico Paese ad aver vinto tre anni consecutivi. Una ragazza italiana, Alessandra Mele, rappresenterà la Norvegia, mentre la band Piqued Jacks rappresenteranno San Marino. Inoltre ci saranno ospiti attesissimi, un’edizione ricca di suspense da non perdere anche quest’anno.

Ci saranno lustrini, vesti stravaganti e scenografie oltre la rappresentazione scenica. Lo show sarà visibile anche su Rayplay per chi dovesse perderselo; l’Ucraina con la Kalush Orchestra gareggerà anche quest’anno. Tutti proclamiamo l’inno della pace e dell’uguaglianza dei popoli.