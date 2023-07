Lidia Schillaci omaggia Lucio Dalla con una tournée di concerti in Sicilia

Lidia Schillaci, talentuosa cantante siciliana, si prepara a stupire il pubblico con una tournée unica in Sicilia. In collaborazione con la Women Orchestra, un ensemble composto esclusivamente da donne, Schillaci si esibirà in una serie di concerti intitolati “Futura. Donne per Lucio” per omaggiare il grande cantautore Lucio Dalla nell’anno del suo ottantesimo compleanno.

Lidia Schillaci, nota per la sua voce potente e la sua interpretazione appassionata, ha deciso di dedicare questa tournée a Lucio Dalla per celebrare il suo impatto duraturo sulla musica italiana. Dalla, autore di successi intramontabili come “Caruso” e “Attenti al lupo“, ha lasciato un’eredità musicale che continua ad ispirare artisti di tutte le generazioni.

La Women Orchestra diretta dal Maestro Alessandra Pipitone, fondata con l’obiettivo di promuovere il talento musicale femminile, si unirà a Lidia Schillaci per creare uno spettacolo indimenticabile. Le donne dell’orchestra porteranno la loro passione e la loro maestria nell’esecuzione dei brani di Lucio Dalla, offrendo un’interpretazione unica e coinvolgente di queste celebri melodie.

La tournée “Futura. Donne per Lucio” attraverserà diverse città siciliane nel corso dei prossimi mesi, portando la musica di Dalla a un pubblico appassionato e affezionato. Ogni concerto sarà caratterizzato da una selezione di brani iconici, reinterpretati con un tocco fresco e innovativo grazie alla combinazione della voce potente di Schillaci e alla bravura delle musiciste dell’orchestra.

Lidia Schillaci ha commentato: “Sono entusiasta di unirmi alla Women Orchestra in questa tournée speciale dedicata a Lucio Dalla. La sua musica ha accompagnato molte fasi della mia vita e ho sempre ammirato la sua capacità di raccontare storie attraverso le sue canzoni. Spero che questo omaggio possa trasmettere l’amore e l’ammirazione che provo per lui, e che possa ispirare le giovani donne a seguire i loro sogni musicali”.

“Futura. Donne per Lucio” rappresenta un evento imperdibile per gli appassionati di musica italiana e per coloro che desiderano ricordare l’eredità di Lucio Dalla. Sarà una serata emozionante, in cui la potenza delle voci di Lidia Schillaci e il talento delle musiciste della Women Orchestra.