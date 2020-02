Levante commenta la vittoria di Diodato: "Bravo Antonio"

La 70^esima edizione del Festival di Sanremo si è conclusa con la vittoria di Diodato, con il brano intitolato “Fai rumore“. Sono arrivati i commenti da parte di Levante che ha avuto modo di commentare questo successo tramite i profili social, in particolare sulla sua pagina di Instagram. La cantante è stata legata ad Antonio Diodato, suo ex fidanzato: a quanto pare si è trattato di una storia d’amore intensa che i due artisti sono riusciti a tenere nascosta ai fan.

Levante ha sottolineato di fare il tifo per Diodato ed è stata contenta nel momento in cui Amadeus ha annunciato il nome del vincitore. Claudia Lagona (questo il nome vero dell’artista) ha avuto una relazione amorosa importante con Diodato, conseguente alla fine del suo matrimonio con il polistrumentista dei “The Bloody Beestroots”.

Il legame tra i due artisti

Questo è stato il commento di Levante per dimostrare il suo affetto nei confronti del vincitore del 70^esimo Festival della canzone italiana: “Bravo Antonio”. Diodato e Levante sono stati ispirazione l’uno per l’altra, soprattutto nel corso della loro storia d’amore. Ne sono esempi la canzone dal titolo “Antonio“ scritta da Claudia Lagona, mentre il cantante ha scritto per l’ex compagna “Cretino che sei“.

Inoltre si vocifera che il brano “Fai rumore“, basato su una storia d’amore molto importante, sarebbe stato composto per Levante. Nei giorni precedenti all’inizio del Festival di Sanremo, l’ex giudice del programma “X-Factor“ ha avuto modo di porre l’accento sul rapporto con Levante.

Queste sono state le dichiarazioni rilasciate dalla cantante 32enne che ha affermato: “Al contrario di quello che taluni si stanno divertendo a raccontare, io e Antonio siamo in ottimi rapporti”. Ha fatto intendere che tra loro è rimasta un’ottima amicizia tra i due artisti: “Non solo ci siamo scritti, ma ci siamo anche visti a settembre e di recente”.