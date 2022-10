La classifica musicale internazionale di Ottobre e le nuove uscite italiane

Ascolta questo articolo

La Classifica Canzoni Ottobre 2022 prende in considerazone i brani più ascoltati e trasmessi nelle principali radio d’Italia ed internazionali.

Per il mese di Ottobre 2022, alla posizione numero 3, in salita, troviamo il nuovo bellissimo singolo Late Night Talking di Harry Styles. Il brano è stato pubblicato il 26 maggio 2022 come secondo estratto dal terzo album in studio Harry’s House. Al secondo posto troviamo UNHOLY, il pezzo di Sam Smith con la collaborazione di Kim Petras uscito il 22 Settembre scorso. In un’intervista Smith ha spiegato che il brano è nato in Giamaica e rappresenta uno dei momenti creativi più gloriosi della sua carriera. Al primo posto dei brani più ascoltati dell’estate troviamo il brano I’M GOOD (BLUE), hit del famosissimo dj producer francese David Guetta con la collaborazione di Bebe Rexha. Questo brano uscito il 26 di Agosto è un remake della hit mondiale degli Eiffel 65 –Blue (Da Ba Dee). Realizzato nel 2017, è stato riprodotto per la prima volta in assoluto da Guetta durante l’ Ultra Music Festival. Tuttavia il brano è divenuto famoso solo nel 2022, grazie ad un video di TikTok che l’ha reso molto popolare. Il brano si attesta al primo posto nelle classifiche di Svizzera, Svezia, Regno Unito, Paesi Bassi, Norvegia, Lussemburgo, Grecia, Finlandia, Danimarca, Canada e Australia.

Ecco la classifica delle Top 10 del mese di Ottobre:

1. David Guetta & Bebe Rexha – I’M GOOD (BLUE)

2. Sam Smith – UNHOLY (feat. Kim Petras)

3. Harry Styles – Late Night Talking

4. Elisa, Jovanotti – PALLA AL CENTRO

5. Lizzo – 2 Be Loved (Am I Ready)

6. MTZ Manuel Turizo – La Bachata

7. Elton John & Britney Spears – HOLD ME CLOSER

8. Coldplay – HUMANKIND

9. Bizarrap & Quevedo – Quevedo: Bzrp Music Sessions Vol. 52

10. OneRepublic – I Ain’t Worried

Settembre e Ottobre sono anche i mesi in cui vengono pubblicati nuovi brani, destinati ad entrare di diritto nelle classifiche radiofoniche del nostro Paese. Il 2 ottobre è uscito Casa nuova, brano di Nico Arezzo.

Nei giorni successivi sono previste le uscite di tre brani: Clat – Settembre, brano della Label Cello, Maurizio Martini – Ti salvi sempre (VjMaury). Per la settimana del 7 Ottobre invece sono attesi molti brani, tra essi troviamo le composizioni di Valerio Mazzei – Che male fa (Artist First), Inverno di Ansiaaaaa, Artur – Scintille (M&M – D&G Music), Cloud – Ore di passaggio Eonice – Tutto a puttane (M&M – D&G Music), Giorgio Giacometti – Ballano anime (Dreamoon), Matteo Sica – Occhi Catariframgenti (LaLa Label), Seb – Chissà (Carioca Records – Artist First), Vimine – Margherita (Aurora Dischi). A metà ottobre uscirà Sincero, brano di Hermes (Aurora Dischi), mentre per fine mese uscirà Lumi – Tante lune.