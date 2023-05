Johnny Depp interrompe il tour con gli Hollywood Vampires a causa di un infortunio

I fan americani che speravano di poter vedere Johnny Depp in concerto rimarranno delusi dalla notizia che la sua band posticiperà alcuni dei loro concerti. Lunedì 29 maggio gli Hollywood Vampires, la band dell’attore 59enne, ha annunciato di aver dovuto posticipare tre delle date del loro tour programmato negli Stati Uniti. La causa addotta dalla band è che Johnny ha subito un doloroso infortunio che gli impedirà di calcare il palco.

“Siamo tristi di annunciare che gli Hollywood Vampires riprogrammeranno le nostre tre date del tour negli Stati Uniti previste per questa settimana“, ha annunciato tramite un messaggio postato su Twitter la band, che comprende oltre a Depp nei sui membri anche Alice Cooper, Joe Perry e Tommy Henriksen.

Gli spettacoli momentaneamente annullati erano originariamente programmati per il 30 maggio, 31 maggio e 1 giugno rispettivamente a Manchester nel New Hampshire, Boston nel Massachusetts e Bethel a New York, e sono stati ora riprogrammati per la fine di luglio. “Johnny ha subito un doloroso infortunio alla caviglia in seguito alle sue recenti apparizioni, ed è stato consigliato dal suo medico di non viaggiare“, ha continuato la dichiarazione.

Non è chiaro quando e come Johnny abbia subito l’infortunio, ma è presumibile pensare che sia accaduto durante la promozione del suo ultimo lavoro cinematografico. Solo due settimane fa, il controverso americano ha infatti partecipato alla premiere del suo nuovo film “Jeanne du Barry” al Festival di Cannes del 2023.

“È devastato da questa svolta degli eventi, ma non vede l’ora di riposarsi in modo che tutti e quattro i Vampiri possano portare il loro meglio in assoluto al tour in Europa“, conclude il messaggio degli Hollywood Vampires, che arriveranno presto in concerto in Germania, Lussemburgo, Romania, Turchia, Bulgaria, Francia e Regno Unito. Una sola la data prevista in Italia, il due luglio presso il Marostica Summer Festival a Marostica.