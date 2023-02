Intervista agli Articolo 31: "Sarebbe bello fare un disco e un tour con gli 883"

Ascolta questo articolo

Gli Articolo 31 vengono da una importante reunion sul palco del “Festival di Sanremo”. Nella kermesse sanremese hanno portato il brano “Un bel viaggio“, che tratta di un testo autobiografico che ripercorre l’amicizia e la collaborazione del duo, passando tra il loro periodo di maggior successo fino allo scioglimento e al ricongiungimento artistico e personale avvenuto negli ultimi anni.

Nella giornata del 22 febbraio J-Ax e Dj Jad sono stati ospiti a RTL 102.5 nel programma “W l’Italia” condotto da Angelo Baiguini e Federica Gentile. Qui hanno raccontato il loro ritorno alle scene (che era già venuto nel locale Fabrique di Milano nel 2018) e dei loro sogni per il futuro.

La lunga intervista rilasciata dagli Articolo 31

“La prima sera a Sanremo c’è stata un po’ di commozione“ ha rivelato il duo come riportato testualmente dal sito “Tv Sorrisi e Canzoni” per poi aggiungere: “È stato come se sul palco ci fossimo stati solo noi due. Ho ripensato a noi ventenni ed ho detto ‘Guarda dove siamo arrivati e ciò che siamo diventati‘. È stato un momento nostro. La vita ci ha portato ad essere cose che non ci saremmo mai aspettati: genitori e cantanti di una certa età che vanno a Sanremo”.

Dj Jad rivela di aver sentito i brividi quando ha letto la bozza del loro brano, affermando però che hanno deciso di cambiare qualcosa nella parte finale poiché era un testo fin troppo personale. Rivela come il momento più importante però sia stata la serata delle cover ove, insieme alla collaborazione di Fedez, sono riusciti a far cantare al pubblico presente al teatro Ariston, e anche all’orchesta, i loro brani del passato.

Sul loro brano sanremese ci tengono ad aggiungere: “La canzone non è stata criticata ma alcuni hanno detto che assomiglia ad un pezzo degli 883. Max Pezzali mi ha mandato un messaggio con scritto ‘Ma cosa dicono questi?’. Io e Max ascoltiamo lo stesso country pop americano che ha influenzato la mia e la sua musica” ove poi J-Ax ha aggiunto: “Sarebbe bello fare un disco e un tour con gli 883. Noi siamo le ‘Paola e Chiara’ del rap, prima o poi faremo un pezzo anche con loro”.

Gli Articolo 31 negli ultimi giorni sui social network hanno annunciato di star lavorando al loro nuovo album, seppur si trovi ancora in uno stato embrionale. Intanto dal 18 e 19 luglio inizierà il tour dal Mediolanum Forum di Assago, e si ripeteranno sempre nella stessa location il 24 e 25 dello stesso mese.