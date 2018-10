Il concerto degli U2 a Milano, Bono: “Salvini è il diavolo”

Durante l’ultimo concerto della band irlandese al Mediolanum Forum di Milano, Bono, il cantante degli U2 ha interpretato il personaggio di un demone (MacPhisto) e ha lanciato una frecciatina al Ministro dell’Interno, Matteo Salvini.

Per salutare i fan italiani, Bono ha dichiarato: “La mia gente sta arrivando in Europa, il mio consiglio in Italia è Matteo Salvini”. Il cantante irlandese, da sempre prende posizioni sia politiche che sociali molto nette, soprattutto a favore dell’immigrazione e dell’europeismo.

Durante il primo concerto al Forum di Assago, il cantante aveva dichiarato di essere contro l’Europa: “Parlate tutti lingue diverse, vi siete fatti due guerre mondiali”, ma in quest’ultimo ci è andato più pesante, ha elencato alcuni movimenti populisti come i democratici svedesi, facendo riferimento a Viktor Orban, il primo ministro ungherese, al Front National francese di Marine Le Pen ed anche alla Polonia.

“Per l’Italia il mio consiglio è Matteo Salvini. Quando sembra che stai risolvendo un problema è come se tu lo stessi risolvendo. Ricordatevi, hanno tanti nomi ma hanno sempre la stessa faccia, la mia”.

Questa non è stata la prima volta che il leader della band irlandese bacchetta il nostro governo, in particolare sulla questione dei migranti e dell’accoglienza. Qualche mese fa, aveva chiesto all’Italia di essere più tollerante: “Credo nella vostra compassione. Non dovete esser lasciati soli”.

Nel 2015, il cantante aveva proposto di eliminare la parola “migrante” e di utilizzare solo il termine “rifugiato”.

Dopo le sue affermazioni, dal pubblico arrivano applausi, ma anche fischi. Poi si dà di nuovo spazio alla musica.