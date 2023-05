Il Circo Max, Pezzali dichiara: "Un sogno alla pari di quello di San Siro"

Il 2 settembre si terrà l’unico concerto estivo di Max Pezzali al Circo Massimo, uno dei luoghi più amati e ambiti della capitale romana. L’evento è stato ufficializzato dall’ex artista degli 883 con una breve conferenza stampa trascritta dal sito Adnkronos, in cui viene scambiata una breve chiacchierata alla presenza del Sindaco Roberto Gualtieri e dell’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato.

“Essere qui è veramente una cosa che non avrei mai pensato di vivere in 55 anni“, ha dichiarato Max Pezzali, per poi aggiungere: “Questo è un sogno alla pari di quello di San Siro coronato l’anno scorso (luglio 2022, ndr). È un punto d’arrivo totale che suggella l’amore che ho per questa città. È una cosa che se la fai, puoi anche smettere il giorno dopo. Sarà una festa nella festa“.

Gli ospiti di Max Pezzali per il “Circo Max”

Pezzali ritiene che si tratti di un evento emozionante per lui perché, oltre all’incredibile location, ci saranno tanti ospiti che l’hanno accompagnato nella sua carriera. In questo gruppo sono presenti sicuramente gli Articolo 31, con i quali ha stretto una bella amicizia negli anni ’90.

Ci saranno poi Paola e Chiara e il Deejay Time composto da DJ Albertino, Mario Fargetta, Maurizio Molella e Giorgio Prezioso. La pagina Facebook di “Vivo Concerti” ha annunciato anche altri ospiti che faranno parte del “Circo Max”, tra i quali Colapesce e Dimartino, Dargen D’Amico, Sangiovanni e Lazza.

Nello stesso comunicato viene sottolineato che altri artisti dovrebbero aggiungersi nel giro dei prossimi mesi. Il concerto si terrà quindi il 2 settembre al Circo Massimo di Roma, i biglietti sono già disponibili da un po’ di tempo sul sito di Ticketone. I biglietti sono al momento disponibili sia su “Pit 1” che sul “Prato 1” e “Prato 2”.