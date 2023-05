I Sum 41 annunciano lo scioglimento dopo 27 anni

Dopo quasi tre decadi insieme, i Sum 41 hanno annunciato che si stanno per sciogliere. La band rock canadese ha annunciato lunedì tramite i social media che, in seguito all’uscita del loro nuovo album “Heaven and Hell” e la fine del relativo tour imminente, i membri della band si separeranno.

Il gruppo è composto da Deryck Whibley, Dave Baksh, Jason McCaslin, Tom Thacker e Frank Zummo. “Essere nei Sum 41 dal 1996 ci ha portato alcuni dei momenti migliori della nostra vita. Saremo per sempre grati ai nostri fan vecchi e nuovi, che ci hanno supportato in ogni modo“, si legge in una dichiarazione della band.

“È difficile esprimere l’amore e il rispetto che abbiamo per tutti voi e volevamo che lo sentiste prima da noi. I Sum 41 si scioglieranno“, continuava la nota. “Quest’anno finiremo ancora tutte le date del nostro tour imminente e non vediamo l’ora di pubblicare il nostro ultimo album “Heaven :x: Hell”, insieme a un ultimo tour mondiale da headliner per festeggiare. I dettagli saranno annunciati come non appena li avremo. Grazie per gli ultimi 27 anni di Sum 41″.

Formatisi nel 1996, i Sum 41 firmarono per la Island Records nel 1999 e pubblicarono l’EP “Half Hour of Power” l’anno successivo. La band ha pubblicato il suo album di debutto “All Killer No Filler” nel 2001, che ha generato un singolo di successo mondiale con “Fat Lip“, superato nel loro secondo disco grazie alla canzone “Still Waiting“.

Un fulmine a ciel sereno per i fan della longeva band, che aveva annunciato marzo l’uscita del loro nuovo ambizioso doppio album, composto per metà da brani pop-punk influenzati dagli anni 2000 e per metà da canzoni metal. Durante la sua storia, i Sum 41 hanno cambiato a volte composizione, includendo tra i membri Jon Marshall, Richard Roy, Mark Spicoluk e Steve Jocz.