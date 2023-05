Eurovision Song Contest 2023, Mahmood ospite speciale

L’Eurovision Song Contest dell’anno scorso è stato vinto dall’Ucraina con la canzone Stefania della Kalush Orchestra. A causa della guerra, quest’anno il contest musicale si terrà a Liverpool Area di Liverpool, nel Regno Unito, arrivato al secondo posto con Space Man di Sam Ryder.

A rappresentare l’Italia quest’anno ci sarà Marco Mengoni, vincitore del Festival di Sanremo, con la sua canzone Due vite, in una versione nuova, per non superare i tre minuti di durata, come previsto dal regolamento. Già nel 2019 aveva partecipato con L’essenziale, arrivando al settimo posto. A presentare, invece, il contest ci saranno Mara Maionchi e Gabriele Corsi.

A quanto pare, però, Mengoni non sarà l’unico artista italiano a cantare sul parco di Liverpool, infatti, sarà presente anche il cantante Mahmood. Per la prima volta nella storia dell’Eurovision Song Contest un artista italiano canterà nella finale, che si terrà il 13 maggio, come ospite speciale.

Mahmood aveva partecipato come concorrente alla gara nel 2019 a Tel Aviv con il brano Soldi, arrivando al secondo posto e poi lo scorso anno a Torino con il brano Brividi insieme a Blanco, arrivando al sesto posto. Per la terza volta, Mahmood salirà sul parco dell’Eurovision, un grande ritorno che non lo vede come concorrente ma come ospite; per la grande manifestazione canterà Imagine, l’inno alla pace di John Lennon.

Sono tanti gli ospiti attesi per questo evento: oltre a Mahmmod, saranno presenti anche Netta, vincitrice israeliana dell’Eurovision del 2018 con il suo brano Toy; Cornelia Jakobs concorrente svedese dello scorso anno che si classicò al quarto posto con il brano Hold Me Closer; Daði Freyr cantante islandese che partecipò alla gara nel 2017 con il brano Is This Love? arrivando al secondo posto.

Saranno ospiti anche i vincitori della scorsa edizione la Kalush Orchestra e Sam Ryder, secondo classificato del 2022. Saranno presenti altri artisti ucraini: Vjerka Serdjučka, Tina Karol, i Go_A e Jamala vincitrice della gara del 2016 con il brano 1944.