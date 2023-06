Enrico Silvestrin contro "Love Mi": "Fedez divulga mer*a, siete dei disagiati senza cultura"

“Love Mi” è il concerto di beneficenza organizzato da Fedez, che viene trasmesso in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity in diretta dalla Piazza del Duomo a Milano. Tutto il denaro dell’evento, con cui si può donare anche con un SMS da casa, serve a sostenere l’Associazione “Andrea Tudisco” che, da 26 anni, opera con l’obiettivo di garantire il diritto alla salute dei bambini.

Dopo una prima edizione che ha ottenuto ottimi risultati in termini di ascolto e di interazione mediatica, Canale 5 ha deciso di ripetere il tutto affidando la conduzione a Max Angioni, Mariasole Pollio e Gabriele Vagnato e invitando artisti molto amati sia dal pubblico più giovane che star degli anni ’90.

Il duro attacco di Enrico Silvestrin

Nonostante i buoni proposti di Fedez, l’evento non è stato apprezzato da tutti. Tra i più duri ritroviamo Enrico Silvestrin, ex concorrente del “Grande Fratello Vip” conosciuto anche per aver condotto negli anni numerosi programmi a tema musicale su MTV, tra cui “Hitlist Italia” e “Hits Non Stop”.

Lasciando alcuni commenti su Twitter, Enrico non ci è andato troppo leggero contro il “Love Mi”: “La venue perfetta del #LoveMi è Guantanamo” si legge in uno dei tweet oppure in un altro lancia un duro attacco nei confronti dei cantanti presenti durante la serata: “Anche il pubblico ha l’Autotune”.

La frecciatina più pesante però viene lanciata all’organizzatore di tutto, cioè Fedez: “Stammer*a andrebbe nascosta, invece viene trasmessa. Fedez è il divulgatore della mer*a di questo paese. Già che siete recintati, vi dovrebbero rinchiudere tutti Disagiati senza cultura“ per poi concludere in un altro tweet: “Ecco cosa succede quando normalizzi la mediocrità, quando seppellisci le alternative, quando pensi solo al minimo risultato con il minimo sforzo. Grazie a tutti per lo sforzo congiunto. Paese senza alcuna visione e senza alcun futuro“.

Come per ogni messaggio che si lascia sui social, Enrico è stato da una parte criticato per aver offeso in maniera così gratuita Fedez per un evento benefico. In merito però l’ex gieffino afferma che questi tipi di format sono totalmente imparagonabili a ciò che proponeva lui negli anni ’90 su MTV.