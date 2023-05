Ed Sheeran assolto dall’accusa di plagio

Tutto si è risolto per il meglio: il cantante irlandese Ed Sheeran, in queste settimane al centro delle polemiche a causa dell’accusa di plagio, è finito in tribunale proclamandosi da sempre innocente: non ha copiato le canzoni di Marvin Gaye ammette, lo stile, la tonalità e gli accordi sono del tutto dissimili dalle sue canzoni.

“Let’s get it on“, questo il nome della nota canzone sotto accusa, non sarebbe più al centro dello scandalo, secondo il tribunale di Manhattan: Ed è stato scagionato. Il cantante avrebbe ammesso che, qualora fosse stato dichiarato colpevole, avrebbe smesso con il mondo della musica. Per fortuna ciò non è avvenuto.

La canzone di Ed Sheraan “Thinking Out Loud” poco ha a che spartire con il celebre brano del 1973. Sheeran avrebbe avuto come ispirazione per la sua canzone i suoi nonni paterni ed avrebbe arrangiato la canzone in tribunale, proprio per dimostrare la sua fedeltà al brano, non si sarebbe mai permesso di copiare un’opera celebre.

Il cantante ha dimostrato che sequenze predefinite di note sono idee “standard” che spesso i musicisti inseriscono, più o meno variate, nelle loro composizioni. Esse possono essere suonati su una corda, su un gruppo di corde, su un BOX, insomma ovunque e come si vuole, in maniera interscambiabile. Il messaggio chiave della nota musicale di Ed è la consonanza di voci o di strumenti in accordo tra loro.

Le sue parole melodiose pervadono gli animi fino a permeare nell’anima. Sarebbe stato un vero peccato perdere tutto questo, i suoi capolavori intramontabili, come le sue ballad ascoltate in tutto il mondo e scaricate in miliardi di streaming affascinano l’ascoltatore che rimane in estasi, fin dai tempi di Galway girl e Photograph, fino al mondo del cinema di cui ha fatto parte.