Dopo "Bellissima", Annalisa torna con il singolo "Mon Amour": nuovo sound e un look esplosivo anticipano il successo

Annalisa è tornata a conquistare le classifiche musicali: dopo il grande successo di “Bellissima”, diventato un tormentone estivo e il brano più popolare e coreografato su TikTok, l’amata cantante pubblica il secondo capitolo di una lunga storia che ha caratterizzato l’evoluzione artistica della stessa. La cantante ha raccontato la fine di un rapporto, la delusione dietro un forte sentimento e adesso è pronta a cantare la rinascita, la voglia di ricominciare a brillare, più forte di prima.

A rendere speciale il nuovo brano “Mon Amour”, oltre a un ritmo coinvolgente e un ritornello che entra facilmente in testa, è il look esplosivo che segna la metamorfosi di Annalisa che si presenta con un caschetto nero e piercing cosi da delineare una nuova e peculiare immagine di sé. In attesa dell’uscita della canzone, la cantante ha voluto regalare ai suoi numerosi seguaci un piccolo spoiler che ha subito fatto il giro del web raccogliendo elogi e apprezzamenti.

L’essenza di “Mon Amour”, non si allontana molto dal tema narrato da “Bellissima” infatti entrambi condividono l’immagine del limbo, ovvero quella zona di mezzo in cui l’anima cerca disperatamente un nuovo equilibrio, proprio come dichiarato dalla cantante a Radio DeeJay: «Perché per ripartire ci vuole tempo, devi essere pronta, e allora nell’attesa sospendi te stessa in una sorta di limbo, finché non ti ritrovi. Questa è la canzone di quel limbo, di quell’incoscienza, e perché no, di quella pazza idea di vendetta che ti fa sentire di nuovo potente, anche solo per un istante».

A distanza di ore dalla pubblicazione del brano, si sono registrati molte visualizzazioni e condivisioni che anticipano e confermano l’arrivo di un nuovo e grande successo per Annalisa che sta vivendo momenti altissimi della sua carriera che continua a regalare grandi soddisfazioni e risultati alla cantante che non ha mai smesso di alimentare il suo talento e soprattutto di mettersi in gioco con nuovi ritmi, generi ed esperienze musicali.

Apprezzatissima dal pubblico, la cantante si sta preparando per un rilevante evento al Forum di Assago in cui l’artista ballerà e canterà i brani che hanno conquistato maggiormente il cuore degli ascoltatori. Inoltre, Annalisa sarà presente in diverse trasmissioni televisive per presentare il suo nuovo brano, già definito di successo.