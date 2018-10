Dj Snake conquista un nuovo record con Taki Taki

Il grande musicista e produttore discografico francese William Grigahcine, conosciuto come Dj Snake, è riuscito a moltiplicare il suo successo tanto da arrivare, con il suo nuovo brano “Taki Taki“, sulla cima dei trend di YouTube, in attesa di sbarcare anche nelle radio italiane. In poche ore il video ufficiale del brano, che farà parte del nuovo disco di Dj Snake, ha conquistato un numero ingente di visualizzazioni, conquistando l’attenzione di moltissimi utenti in tutto il mondo. Stiamo parlando di oltre 16 milioni di visualizzazioni in un solo giorno, mentre sono circa 55 milioni gli stream effettuati su Spotify.

Non è la prima volta che il talentuoso Dj Snake riesce a fare certi numeri, sono state molte infatti le sue collaborazioni internazionali che in passato hanno raggiunto eccellenti risultati come quella con Lady Gaga, insieme alla quale ha co-prodotto l’album “Born this way”, che ha ricevuto la nomination come “album dell’anno” ai Grammy Awards 2012 e ha collaborato ancora con lei per “Artpop”; la collaborazione con Justin Bieber per “Let me love you”, “Lean on” (ft. Mø) con i Major Lazer e molti altri progetti con Duck Sauce, Junior Senior, Aluna George e Kanye West.

“Taki Taki” vede la presenza di altri colossi della musica come Selena Gomez, Cardi B e Ozuna, che con il loro immenso talento e peculiari personalità hanno creato un mix vincente per poter realizzare un successo musicale incredibile. Il testo racconta un amore molto passionale, che si abbandona alle movenze del ballo e alla spontaneità del sentimento che si muove a ritmo di musica. Le locations e gli effetti del videoclip sono decisamente accattivanti e catturano facilmente l’attenzione degli utenti.

Il ricovero di Selena Gomez

Il successo e la felicità derivati da questo grande trionfo, però, sono stati tremendamente dimezzati da una notizia che ha lasciato il mondo intero senza parole, ovvero il ricovero urgente di Selena Gomez all’interno di un rehab, causato da un crollo emotivo dovuto all’ennesimo problema di salute. La celebre popstar, che ha recentemente subito un trapianto di rene, è stata ricoverata per una grave carenza di globuli bianchi, conseguenza non insolita per chi ha subito questo tipo di intervento.

Questa pesante situazione ha inoltre causato alla popstar un tragico crollo emotivo, a causa del quale si trova ora ricoverata in un rehab. I suoi followers si augurano che la sfortunata quanto coraggiosa Selena continui a lottare, che abbia la forza di rialzarsi ancora una volta e che riesca a trovare finalmente un po’ di serenità.