Claudio Cecchetto contro Max Pezzali: "Un autore indimenticabile, come persona lo è un po’ meno"

La rottura tra Max Pezzali e Claudio Cecchetto è stata annunciata il 14 luglio 2022, a poche ore dalla prima serata del “San Siro Canta Max“. Le vere motivazioni dietro a questa decisione non sono mai state rivelate del tutto ma, secondo “Il Fatto Quotidiano”, il tutto sarebbe avvenuto a causa di motivi economici.

Max Pezzali ha invece spiegato di come abbia preso questa decisione per iniziare a gestirsi un po’ più in autonomia: “Un po’ come capita con i genitori quando vai via di casa; dopo trent’anni di collaborazione si rischia di cadere nell’abitudine e in questo lavoro l’abitudine è pericolosissima così come il conoscersi troppo e perdere la voglia di stupire”.

Le dichiarazioni di Claudio Cecchetto sulla rottura con Max Pezzali

Nell’intervista al “Corriere di Bologna” Claudio Cecchetto parla per la prima volta in pubblico del suo divorzio artistico con Max Pezzali, rivelando di come i due non hanno fatto ancora pace: “In questo momento non penso più a Max Pezzali. Un autore indimenticabile, come persona diciamo che lo è un po’ meno“.

Si parla poi del successo ottenuto dagli 883, ove smentisce categoricamente di essere uno degli autori dei loro brani nonostante a volte appare nei testi, come capita per esempio in “Una canzone d’amore” del 1995: “A firmare i pezzi dei primi album erano soprattutto Max Pezzali e Mauro Repetto. Mi consegnavano i pezzi, poi la produzione e l’arrangiamento passavano a me, Pier Paolo Peroni e Marco Guarniero. Questi ultimi due in particolare erano i Quincy Jones degli 883″.

Ritiene come il brano più importante degli 883 sia stato “Hanno ucciso l’Uomo Ragno“, poiché per Cecchetto cambiò totalmente la visione della musica popolare nel nostro paese. Sottolinea poi come il sottofondo dei loro brani non era incentrato sul conquistrare una ragazza, ma parlavano soprattutto di vita e debolezze.