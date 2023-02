Brit Awards 2023: trionfa Harry Styles con 4 premi

Ascolta questo articolo

Si è svolta sabato sera in Inghilterra la cerimonia di premiazione dei Brit Awards 2023, che ha visto il trionfo dell’artista pop Harry Styles. L’ex membro degli One Direction ha infatti dominato in tutte le categorie nelle quali era nominato, tra le quali miglior artista e miglior canzone.

Il cantante 29enne ha ottenuto quattro premi durante la serata: migliore canzone, per l’onnipresente “As It Was“, che ha trascorso numerose settimane al numero 1 delle classifiche mondiali la scorsa primavera, miglior album per il suo secondo disco da solita, “Harry’s House“, il miglior artista pop/R&B ed il controverso premio come miglior artista.

Quest’ultima categoria, che ha sostituito i premi per i migliori artisti con divisione di genere tra maschile e femminile nel 2022, è stata oggetto di molte polemiche, dato che tutti gli artisti non binari o donne sono stati completamente esclusi dalle nomination di quest’anno. Oltre a Styles, nella categoria erano nominati Central Cee, Stormzy, George Ezra e Fred Again.

Un portavoce dei Brit ha commentato che la rosa delle nomination era effettivamente “deludente“, ma ha aggiunto: “Dobbiamo anche riconoscere che il 2022 ha visto un minor numero di artiste di alto profilo che hanno pubblicato grandi album, come è avvenuto nel 2021“. 9 dei 15 premi consegnati, cioè il 60% del totale, sono andati ad artisti maschili, mentre solo due sono andati ad artisti di colore: Beyoncé e la girlband Flo.

Beyoncé, che non ha presenziato alla cerimonia, ha conquistato due premi come miglior artista internazionale e canzone internazionale dell’anno per “Break My Soul“. I The 1975 hanno conquistato il premio come miglior artista rock, mentre i Wet Leg ed i Fontaines DC hanno rispettivamente vinto i premi come miglior gruppo e miglior gruppo internazionale, con i primi che hanno anche portato a casa il titolo di miglior nuovo artista.