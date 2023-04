Blanco invade tutte le classifiche FIMI con "Innamorato"

Lo scorso venerdì 14 aprile Blanco ha lanciato sul mercato discografico il suo attesissimo secondo album “Innamorato“. Visto il clamoroso successo dell’album di esordio Blu Celeste le attese erano altissime ed i risultati ottenuti nella prima settimana di vendite sembrano confermare le più rosee aspettative.

Come prevedibile l’album debutta in vetta alla classifica degli album, lasciandosi dietro due band di primo livello, i Metallica che si fermano alla terza posizione ed i Baustelle che arrivano alla 4 con i loro nuovi rispettivi album.

Anche sul fronte vinili Blanco arriva in vetta, confermando il seguito che il giovanissimo artista ha, se infatti le classifiche degli album possono essere condizionate dalla predominanza dello streaming (aspetto che ovviamente agevola gli artisti più giovani) relativamente ai vinili i dati sono relativi esclusivamente alle vendite del prodotto fisico.

Come se non bastasse Blanco porta in vetta alla classifica dei singoli anche il brano “Un briciolo di allegria” con il quale ha lanciato l’album. Il brano ha creato una grande attesa anche in virtù del fatto che il giovane artista duetta per l’occasione con Mina, un incontro in musica tra due generazioni decisamente lontate che non ha lasciato indifferenti gli ascoltatori. Da sottolineare anche che tutte le dodici tracce dell’album sono presenti nella classifica dei singoli più venduti/ascoltati (il più basso appare alla posizione 53).

Un esordio che conferma il grande interesse che Blanco riesce a riscuotere. Prossima settimana tocchetà proprio a Mina provare a strappare la vetta della classifica degli album al suo pupillo, è infatti proprio uscito oggi il suo nuovo album di inediti “Ti amo come un pazzo“. Scopriremo tra 7 giorni se Blanco confermerà la sua posizione in vetta alla classifica o se cederà il posto alla Tigre di Cremona; in ogni caso è molto prevedibile la permanenza in vetta del brano in duetto, per cui entrambi potranno ritenersi soddisfatti.