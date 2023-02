Articolo 31 e Fedez sul palco di Sanremo: "Giorgia, legalizzala"

Ascolta questo articolo

Nel corso della quarta puntata dell’edizione 2023 del Festival di Sanremo si è svolta la ormai tradizionale serata delle cover, nel corso della quale gli artisti in gara si esibiscono in nuove interpretazioni di canzoni famose della storia della musica italiana, spesso in duetto con altri grandi artisti.

Nel corso della puntata di venerdì 10 febbraio sul palco si sono susseguiti moltissimi grandi cantanti, tra i quali gli Articolo 31, che sono quest’anno in competizione al Festival con la canzone “Un bel viaggio“. Per la serata delle cover, il duo ha composto da J-Ax e DJ Jad ha portato un medley dei loro più famosi successi, ed è stato accompagnato dal rapper Fedez.

È proprio durante l’esibizione sul palco dell’Ariston di uno dei primi grandi successi del gruppo che gli artisti hanno inviato un appello a favore della legalizzazione della cannabis. Il brano in questione è “Ohi Maria“, conosciuto anche come “Maria Maria”, singolo del 1994 estratto dal secondo album del gruppo, intitolato “Messa di vespiri“, che vinse l’edizione 1996 di “Un disco per l’estate”.

Durante la famosa canzone, che racconta una metaforica relazione amorosa fra il cantante e “Maria“, termine utilizzato per indicare la marijuana, Fedex e J-Ax hanno lanciato dal palco di Sanremo un appello al Governo e alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, urlando: “Giorgia legalizzala“.

Prima del Festival, gli Articolo 31 avevano svelato che Fedez era un loro fan. “Sì, da ‘Domani smetto’ in poi”, rivelando che a dimostrazione di questo fatto “era andato in un programma di Paolo Bonolis a cantare i pezzi della sua vita e praticamente cantò proprio ‘Domani smetto’, è stato uno dei dischi che da ragazzino l’hanno influenzato. J-Ax ha aggiunto: “Siccome il nostro pezzo parla di amicizie ritrovate e con Fedez è successa più o meno la stessa cosa, era bello fare il duetto insieme“.