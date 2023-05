Addio alla leggendaria Tina Turner, se ne va un’icona della musica

Addio ad una stella della musica rockn’roll, la grintosa Tina Turner si è spenta all’età di 83 anni dopo una lunga malattia. Regina indiscussa, dominatrice di tutti i palchi del mondo, la Terra piange una delle leggendarie icone della musica, ce la ricordiamo duettare con Eros “Sono cose della vita”.

Nel suo greatest hits perle rare come “Proud Mary”, “I don’t wanna lose you”, “When the heartache is over” e “Missing you”. Piangiamo insieme la musa che ha portato una rivoluzione nel panorama musicale mondiale, cantavamo tutti negli anni Ottanta-Novanta le sue canzoni in discoteca, quanti ricordi persi nel tempo. Sono anni che non torneranno più, con lei se ne va un pezzo di storia della musica.

Nata Ann Mae Bullock nel Tennesse, divenuta poi cittadina svizzera. A soli dieci anni cantava nel coro della chiesa della sua città, dove il padre era pastore. Nel febbraio del 2000 apparve come guest star nella terza stagione della serie televisiva statunitense “Ally McBeal”, dove recitò nel ruolo di se stessa interpretando il singolo di lancio dell’album “When the Heartache Is Over” con il cast della serie.

Ha avuto una vita travagliata: la morte del figlio, il marito violento, l’ipertensione. Una delle più grandi performer della black music al pari di Whitney Huston, altra grande perdita per il mondo della musica. Donne che hanno segnato profondamente con la loro voce sublime le generazioni di ieri e di oggi.

Le canzoni di Tina Turner sono ancora attuali; con quel suo carisma, l’iperbole dei suoi gesti, il saper stare sul palco quando i Rolling Stones erano ancora dei dilettanti. Non ci si scorderà mai di lei, dei grammy vinti, e scaricheremo milioni di streaming per onorare la sua musica. La sua timbrica rimarrà negli annali e sarà scritto nelle pagine di storia. Che dire per noi rimarrà per sempre “Simply the best“.