Impresa incredibile dello stuntman Schachermayr: si lancia con una Vespa da 4000 metri d’altezza

La Vespa è una di quelle icone che hanno segnato la storia del Made in Italy del Dopoguerra. Nel corso degli anni si è costantemente aggiornata in ragione delle esigenze di un pubblico che non ha mai smesso di amarla. Non sorprende quindi che sia stata recentemente messa a punto una versione elettrica, un modello che rallegrerà tutti coloro che hanno a cuore l’ecologia.

Ma la Vespa oltre ad essere un oggetto di culto, può anche diventare un mezzo che può dare vita ad esibizioni davvero impensabili. Ne sa qualcosa Gunter Schachermayr, uno stuntman di origini austriache che ha voluto utilizzare lo scooter per delle finalità che i progettisti di Pontedera non avevano nemmeno lontanamente immaginato.

Lo show di Gunter Schachermayr

Amante di qualsiasi tipo di eccitante acrobazia, lo stuntman in passato si è dilettato con non poche esibizioni che hanno lasciato senza fiato. Oltre ad aver guidato per quasi 15 km su di una ruota sola, il performer ha anche attraversato sulla sola ruota posteriore la passerella sospesa più lunga del suo Paese.

Non appagato dalle sue imprese del recente passato, questa volta ha deciso di fare qualcosa di davvero estremo: volare con la sua Vespa. Gunter ha infatti pensato di lanciarsi con la sua due ruote da una altezza di 4000 metri. Per farlo è salito su di un elicottero dal quale si è lanciato nel vuoto. Volteggiando nel cielo ha così potuto dar sfoggio di tutta la sua abilità in sella allo scooter. Le sue evoluzioni hanno incantato tutti coloro che erano accorsi ad assisterlo, o che più semplicemente hanno potuto rivedersi il video del salto. Alla fine dopo essersi divertito come mai prima di allora, alla giusta altezza ha aperto il paracadute, mettendo fine allo show.

Capace di fare qualsiasi cosa su strada, ad oggi non aveva mai provato l’esibizione in cielo. Considerando però il suo curriculum in cui compaiono altre sfide impossibili, c’è da domandarsi cosa avrà in serbo per il futuro. Pilota stunt della mitica Vespa dall’età di 19 anni, conosce tutti i trucchi di un mestiere che più di una volta ha ammesso di amare follemente.