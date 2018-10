Per la prima volta a Milano ci sara la Sneakerness, un evento che farà impazzire gli amanti delle sneakers

La Sneakerness è un grande evento internazionale, dove gli amanti delle sneaker posso vendere, comprare o scambiare i loro modelli.

Negli ultimi anni il valore delle sneaker si è notevolmente alzato, infatti molti marchi come Prada Givenchy, Louis Vitton, Gucci, Hogan hanno lanciato numerose collezioni di sneaker sofisticate ed in edizione limitata. E proprio durante questo evento si possono trovare sneaker di tutti i generi: autografate, numerate, pezzi storici, modelli introvabili e persino edizioni limitate.

L’evento a Milano

L’evento nasce nel 2008 in Svizzera, dall’idea del suo fondatore Sergio Muster. Nel corso degli anni l’evento si è svolto nelle più grandi citta come Amsterdam, Berlino, Mosca, Parigi, Varsavia, Zurigo, Rotterdam, Colonia, Johannesburg contando più di 45000 visitatori.

In una recente intervista per GQ, il fondatore ha spiegato perchè ha scelto Milano come prossima tappa dell’evento. Le parole del Muster sono state le seguenti: “per varie ragioni: lo sviluppo della street culture tra i giovani e la sneaker community della città hanno reso questa scelta un gioco da ragazzi.”

La Sneakerness si svolgerà sabato 6 e domenica 7 ottobre presso la Fabbrica di Orobia. Si potrà accedere all’evento dalle ore 12:00 del sabato fino alle ore 19:00, stessi orari ci saranno anche per la domenica. Il biglietto di ingresso ha un costo di 13€ per la singola giornata, mentre se si vuole accedere per il tutto il weekend il costo è di 18€.

Lo Sneakerness non è solo un evento dove si svolge la compravendita e scambio di sneaker, ma si prevendono anche eventi sportivi e di moda, ci saranno dei talk sull’argomento, e non mancherà il cibo e la musica con i dj set.

Saranno presenti all’evento numerosi partners, tra cui Puma New Era e Swach. In particolare proprio Swatch, per celebrare questo evento lancerà un nuovo orologio in edizione limitata, infatti ci saranno solo 150 pezzi, disegnato dall’artista francese Alexis Taieb.