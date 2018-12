Matteo Perin, lo stilista delle star come John Travolta

Tra i talenti e le eccellenze italiane della moda c’è anche Matteo Perin, stilista originario di un paesino in provincia di Verona, che è riuscito persino a conquistare Hollywood e star del calibro di John Travolta.

Sono diversi anni, infatti, che il celebre attore veste gli abiti realizzati appositamente per lui dallo stilista, sia sul set che nel tempo libero.

John Travolta veste Perin

Per esempio i costumi da lui indossati nel film Gotti, nelle sale italiane da settembre, erano firmati proprio dallo stilista italiano. Di recente, invece, l’attore è stato avvistato in giro con la sua famiglia sia a Venezia che a Parigi e, in entrambi i casi, gli outfit erano di Matteo Perin. A Venezia, infatti, l’attore si è presentato casual con blazer e jeans, mentre a Parigi uno stile più rock, alla Grease, con tanto di chiodo in pelle nera.

“Tutto è nato dal classico passaparola” – racconta lo stilista – “Lui in passato è stato vestito da grandi brand come Armani e Brioni, quindi il fatto che continui a scegliere le mie creazioni è un vero onore”. E aggiunge: “Quello che gli è piaciuto di me, fin dal primo incontro, è la cura per i particolari e il fatto che mi prenda la piena responsabilità delle mie creazioni”. Pare che tra i due si sia creato un vero e proprio rapporto di amicizia.

Matteo Perin si definisce un lifestyle designer. La sua mission, infatti, è quella di creare look personalizzati per il lifestyle di ogni suo cliente. A lui si affidano professionisti di tutto il mondo, sia uomini che donne, da avvocati a imprenditori fino alle star.

Il luxury brand di Matteo Perin si è espanso; all’abbigliamento si sono aggiunti gli accessori e persino gli elementi d’arredo per per automobili, yacht e jet privati. Nel corso della Milano Fashion Week SS 2019, Perin ha lanciato una serie di capi in pelle dipinti a mano, frutto della collaborazione con J.A.D.