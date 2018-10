La nuova tendenza per l’autunno: Animalier

La nuova tendenza per quest’autunno e inverno 2018 – 2019 è l‘animalier, uno stile evergreen che spopola in tutte le passerelle del mondo e a molti piace. Ci sono diversi modelli, si può passare dal rocky allo sport al retrò, diversi modelli ma con un unico elemento in comune: le macchie degli animali.

Accessori, scarpe, cappotti, borse tutto con un tocco selvaggio. E’ questa la tendenza per questa stagione autunnale. Però se non si è abituati a questo stile è importante prenderci prima un po’ di confidenza, quindi per iniziare si può acquistare qualche accessorio, magari un paio di scarpe, come le dècolletè, o dei mocassini, delle ballerine per poi finire alle borse con i secchielli e le tracolle. Se invece si vuole osare, basta optare per abiti e capi a spalla.

Nelle sfilate di settembre, l’animalier era al centro della scena. Una tendenza che apparteneva agli anni ’90 e ritorna nelle passerelle in versione diversa, molto più urbana da indossare sempre, in qualunque momento della giornata anche per andare a dormire, come un baby-doll sotto una giacca dal taglio maschile per non rinunciare a questo stile anche di notte.

Lo stile urban è caratterizzato soprattutto dal cappotto considerato il top per questa stagione. Anche la camicia leopardata è un evergreen da indossare tutti i giorni e la fantasia viene riprodotta anche sui pantaloni, ideali da indossare sia a lavoro che per un aperitivo con gli amici. Per un look total black si può optare per la borsa in stile maculato, mentre gli abiti vanno abbinati di giorno con gli anfibi e di sera con gli stivali.

Consigli utili per abbinare l’animalier

Può sembrare difficile abbinare l’animalier ma in realtà è più semplice di quanto si possa immaginare. L’importante è saper portare questo tipo di stile, quindi bisogna scegliere un capo, che sia magari un blazer, un cappotto o una gonna o un patalone, puntare su quel elemento e da lì in poi costruire il nostro l’outfit.

E’ sconsigliato abbinare a un capo animalier, un capo a righe, o a pois, o a fiori oppure abbinare l’argento ad accessori maculati.

Bisogna evitare i colori scuri, l’ideale sarebbe abbinarlo con accessori fluo per uno stile più colorato e divertente, se invece si vuole avere uno stile più elegante e sofisticato lo si può abbinare a un total look black e white. Oltre agli abiti e alle borse ci sono anche gli accessori come i gioielli e i foulard o gli occhiali da sole. Lo stile animalier può essere allo stesso tempo, sia sportivo con jeans, felpe e t-shits, sia elegante se abbinato a un certo tipo di abiti.