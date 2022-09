Jennifer Lopez nuova testimonial di Intimissimi, sostituirà Sarah Jessica Parker

Ascolta questo articolo

Jennifer Lopez è destinata a diventare il nuovo volto di Intimissimi. La star 5enne è stata infatti eletta come nuova ambasciatrice globale dell’azienda italiana, come rivelato martedì. I piani alti di Intimissimi sperano che Jennifer possa aiutare a diffondere il marchio negli Stati Uniti, dove i suoi sforzi per affermarsi sono stati rallentati dalla pandemia di Covid-19.

La cantante americana va a sostituire l’attice Sarah Jessica Parker, star di “Sex And The City” che negli ultimi anni aveva prestato il volto alle campagne pubblicitarie del noto marchio di biancheria e pigiami. Negli stati Uniti ci sono attualmente 50 negozi Intimissimi, la metà dei quali ha aperto nel 2022.

“Negli gli ultimi due anni, a causa della pandemia, ci siamo leggermente frenati, rallentando la nostra espansione, ma guardiamo al prossimo anno per spendere di nuovo“, ha detto al Woman’s Wear Daily Marcello Veronesi, direttore generale del gruppo, durante la festa organizzata per la Settimana della Moda di Parigi da Calzedonia, il marchio che include Intimissimi.

Intimissimi, specializzata in reggiseni, slip, lingerie, canotte e pigiami, vede quindi ancora enormi opportunità di crescita negli Stati Uniti. Sandro Veronesi, amministratore delegato dell’azienda, ha spiegato: ‘Il mercato ha aperto una nuova fase dopo la fine del dominio di Victoria’s Secret. Ora ci sono nuovi marchi e speriamo di prendere parte a quel mercato. Abbiamo una proposta alla moda per Intimissimi negli Stati Uniti. Ci vorrà del tempo per essere conosciuti“.

Veronesi ammette che il marchio dovrà sviluppare una maggiore comprensione del cliente medio americano, perché il mercato degli Stati Uniti e quello europeo sono molto diversi, così come lo sono i diversi marchi che competono tra loro. “Dobbiamo imparare molto, investire nell’apertura di negozi, nella comunicazione e nell’espansione mondiale“. La Lopez, una delle più famose artiste al mondo grazie alla sua carriera di cantante, attrice ed imprenditrice, aiuterà il marchio ad ottenere maggiore riconoscimento negli USA.