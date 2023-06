ZTE Blade A72s: uno smartphone economico con schermo a 90Hz, batteria da 5000mAh e tripla fotocamera da 50MP

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Il Blade A72s è uno smartphone che offre un buon rapporto qualità-prezzo, con alcune caratteristiche che lo distinguono dalla concorrenza nella sua fascia di mercato. Lo schermo a 90Hz è una rarità in questa categoria e offre una maggiore reattività e fluidità. La batteria da 5000mAh è un altro punto a favore, in grado di garantire un’ottima autonomia anche con un uso intenso. La fotocamera da 50MP, infine, promette scatti di buona qualità, anche se non al livello dei top di gamma. Il Blade A72s è quindi una scelta consigliata per chi cerca uno smartphone economico ma con qualche chicca in più.