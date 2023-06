Xiaomi celebra il centenario di Disney con una serie di prodotti a tema

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Anche quest'edizione limitata è molto carina: per chi ama Disney è indubbiamente l'ennesima serie di prodotti hi-tech da collezionare, assieme ai modelli di smartphone dedicati a Doraemon, a Harry Potter e a Van Gogh. C'era anche, e non è cosa di troppo tempo fa, uno smartphone Xiaomi che era in pratica una sorta di scultura. Considerando che la tecnologia invecchia, comprare un prodotto hi-tech anche (solo) per collezionarlo potrebbe essere una ragione valida per sfornare prodotti personalizzati.