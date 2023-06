Xiaomi 13 Ultra diventa global: arriva a Hong Kong il flagship con fotocamera Leica e Snapdragon 8 Gen 2

Xiaomi, il colosso cinese degli smartphone, ha lanciato il suo nuovo top di gamma, lo Xiaomi 13 Ultra, in Cina ad Aprile. Il dispositivo ha fatto parlare di sé per il suo straordinario sistema di fotocamere, che abbiamo testato nella nostra recensione Xiaomi 13 Ultra.

Ora, i fan di Xiaomi in tutto il mondo possono finalmente mettere le mani su questo smartphone da sogno, iniziando da Hong Kong. Il dispositivo è apparso sul sito web di Xiaomi Hong Kong nelle varianti di colore Black e Olive Green. Il dispositivo è disponibile in una sola opzione di memoria da 12 GB di RAM + 512 GB con un prezzo di HKD 8.999 (circa 1071,24 euro). I clienti interessati possono preordinare lo Xiaomi 13 Ultra dal 8 al 12 giugno, assicurandosi così di ricevere il proprio dispositivo in anticipo. Dopo il periodo di preordine, lo smartphone sarà ufficialmente in vendita ad Hong Kong a partire dal 13 giugno. Oltre a ciò, il marchio ha anche presentato lo Xiaomi Band 8 per Hong Kong, che probabilmente sarà disponibile insieme allo Xiaomi 13 Ultra.

Ripercorrendone brevemente la scheda tecnica, Xiaomi 13 Ultra vanta un display QHD+ AMOLED da 6,73 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, risoluzione 1440p e livelli di luminosità eccezionali, che regalano agli utenti un’esperienza visiva mozzafiato.

All’interno del dispositivo batte il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, affiancato da ben 16 GB di RAM LPDDR5 e un generoso 1 TB di memoria interna UFS 4.0. Questa configurazione hardware assicura una fluidità e una velocità di elaborazione impressionanti e un ampio spazio per l’archiviazione di vari media e file. Xiaomi 13 Ultra si distingue per la sua eccezionale configurazione della fotocamera, con un obiettivo Leica Vario-Summicron e un sensore della fotocamera principale Sony IMX989 da 50 megapixel da 1 pollice. L’apertura variabile, che va da f/1.9 a f/4.0, permette una fotografia versatile e dettagliata. Inoltre, offre un sensore ultrawide Sony IMX858 f/1.8 da 50 megapixel con un ampio campo visivo di 122 gradi, accompagnato da un paio di teleobiettivi Sony IMX858 da 50 megapixel.

Per selfie e videochiamate è disponibile una fotocamera frontale da 32 megapixel. Animato lato software dal sistema operativo Android 13 con l’interfaccia proprietaria MIUI 14, Xiaomi 13 Ultra funziona senza problemi e fornisce un’interfaccia user-friendly. È dotato di una robusta batteria da 5.000 mAh e supporta la ricarica rapida a 90 W e la ricarica wireless a 50 W.