WhatsApp, Whatsapp non più disponibile su molti cellulari. Ecco l’elenco completo

L’anno nuovo si apre con importanti novità in arrivo anche nel mondo del digitale. Whatsapp è senza ombra di dubbio l’app di messaggistica più conosciuta al mondo, si stima infatti che siano più di due miliardi di persone in oltre 180 Paesi ad usarla per tenersi in contatto in ogni angolo del globo.

Fondata nel lontano 2009, sin da subito la nota app ha avuto un successo notevole e, dopo appena 5 anni, è stata acquistata da Facebook per la cifra astronomica di 19,3 miliardi di dollari. Ormai imprenscindibile per tenersi in contatto istantaneamente, in queste ore Whatsapp è scomparsa da ben 49 smartphone considerati obsoleti: ecco quali.

Addio a Whatsapp

A partire dal 31 dicembre 2022, Whatsapp ha interrotto il supporto ai modelli di smartphone più datati, i quali dovranno così fare a meno dell’app di messaggistica più popolare ed utilizzata al mondo. Ad essere coinvolti da questo importane cambiamenti, ben 49 smartphone dei marchi più importanti, come Apple, Samsung, Huawei e non solo.

In sostanza, l’app di messaggistica sarà compatibile solo con i dispositivi dotati del sistema operativo più recente, IOS per i dispositivi Apple e Android 4.1 per i dispositivi Android. Gli smartphone esclusi da Whatsapp sono tutti modelli piuttosto datati, che sono stati lanciati sul mercato all’incirca una decina di anni fa.

I dispositivi iPhone che diranno addio alla nota app di messaggistica sono iPhone 5 e iPhone 5C; tra i Samsung compaiono invece ben 7 modelli, quali Ace 2, S2, S3 mini, Xcover 2, Core, Trend Lite e Trend II; i dispositivi Huawei esclusi sono Ascend D, Ascend D1, Ascend D2, Ascend G740, Ascend Mate e Ascend P1. Ad essere coinvolti dall’importante novità sono soprattutto gli smartphone LG, numerosi i modelli nella lista: gli Optimus 4X HD, F3, F3Q, F5, F6, F7, L2 II, L3 II e L3 II Dual, L4 e L4 II Dual, L5, L5 Dual e L5 II, L7, L7 II, L7 II Dual, Nitro HD, il modello Enact e il Lucid 2. Infine ci sono i Zte Grand S Flex e Grand X Quad V987, l’Archos 53 Platinum, l’HTC Desire 500, i Sony Xperia Arc S, Miro e Neo L, i Wiko Cink Five e Darknight ZT, il Lenovo A820.