Vivo Y78+ 5G: ufficiale il medio-gamma cond display OLED curvo e OIS

Vivo ha annunciato, senza troppo clamore, lo smartphone Vivo Y78+ 5G che introduce nella serie Y, per la prima volta, un display di tipo curvo: il device è calibrato nelle tre colorazioni alternative Moon Shadow Black, Sky Blue, Warm Sun Gold.

Vivo Y78+ 5G misura 74,79 x 7,89 mm e ha un peso di 177 grammi. Partendo dal frontale, si notano le succitate curvature laterali, che annullano le cornici mentre, in alto, c’è un foro centrale e, in basso, un mento ben poco visibile e bene ottimizzato. Il display è un OLED da 6,78 pollici risoluto in Full HD+, a 1080 x 2400 pixel, con 8000000:1 come rapporto di contrato, 120 Hz come refresh rate, 105% di copertura sullo spazio colore NTSC e 100% di copertura su quello DCI-P3. Lo scanner per le impronte digitali è montato di lato.

La fotocamera anteriore è da 8 megapixel. Dietro, assieme al Flash Dual LED, un lingotto a doppio anello comprende una doppia fotocamera. Al suo interno troviamo un sensore da 2 megapixel per le macro e uno da 50 megapixel, principale, sostenuto da uno stabilizzatore ottico (OIS).

A quanto pare, il Vivo Y78+ 5G è mosso da un chipset Snapdragon serie 6, che secondo GeekBench è lo Snapdragon 695, realizzato con litografia a 6 nanometri e con 2,2 GHz come frequenza di clock massima: la RAM arriva sino a 12 GB mentre lo storage si spinge fino a 256 GB. La batteria, da 4.500 mAh, gode della carica rapida a 48W. Nell’array delle connettività, questo smartphone annovera il 5G, il Dual SIM, il Wi-Fi ac / 5, il Bluetooth 5.1, il GPS, il mini-jack da 3.5 mm e, per il trasferimento dati e la ricarica, una USB Type-C. Il sistema operativo è Android 13 con in cima l’interfaccia OriginOS OS 3.

Le varianti con cui il Vivo Y78+ 5G arriva in commercio dal 26 Aprile, in Cina, sono tre. La prima contempla 8 GB di RAM e 128 GB di storage, e costa 1.599 yuan (circa 209 euro), mentre la seconda prevede 8+256 GB e costa 1.799 yuan (circa 235 euro): chiude la combinazione da 12+256 GB, che costa 1.999 yuan (261 euro).