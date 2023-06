Vivo V29 Lite: ufficiale il medio-gamma con Snapdragon 695

Dopo aver lanciato il V29 Pro, il brand cinese Vivo ha annunciato il nuovo smartphone medio-gamma Vivo V29 Lite che, rebrand del Y78 messo in campo di recente, è attualmente in pre-vendita nella Repubblica Ceca, ove farà il suo esordio sul mercato il 15 Giugno al prezzo di 8.499 CZK (circa 359 euro).

Secondo la scheda tecnica, Vivo V29 Lite ha uno chassis, impermeabile secondo lo standard IP54 che, a livello di misure, è spesso 7,89 mm con un peso di 177 grammi: i colori sono due, oro Dreamy Gold e nero Flare Black. Lo schermo ha un foto per la fotocamera anteriore e cornici verticali ridotte, mentre quelle laterali sono stata nascoste da una piccola curvatura: nello specifico, si tratta di un pannello AMOLED da 6.78 pollici.

Questo display ha una risoluzione Full HD+ a 1080 x 2400 punti secondo un aspect ratio a 20:9, con 120 Hz di refresh rate, 300 Hz di touch sampling, 1.300 nits di luminosità di picco, e dimming PWM ad altissima frequenza a 2160Hz per prevenire la pressione oculare e l’affaticamento degli occhi. La fotocamera anteriore, che si occupa anche del Face Unlock via scansione del viso, ha una risoluzione di 16 megapixel (f/2.5). Dietro si nota un lingottino: contiene una tripla fotocamera.

Tale configurazione prevede un sensore per le macro da 2 megapixel, uno per la profondità, sempre da 2 megapixel (ancora a f/2.4) ma, soprattutto, un sensore principale da 64 megapixel (f/1.8), con messa a fuoco con rilevamento di fase (PFAF), Flash LED e stabilizzazione ottica (OIS). Lateralmente non c’è lo scanner per le impronte digitali: il sensore ad hoc è presente sul dispositivo, ma integrato sotto lo schermo, nella zona meridionale del medesimo.

Il chipset octacore (2.2 GHz) Qualcomm Snapdragon 695 realizzato a 8 nanometri e con GPU Adreno 619L impiega 8 GB di RAM e 256 GB di storage, ampliabile via microSD. La batteria del Vivo Y29 Lite ammonta a 5.000 mAh e può essere caricata rapidamente a 44W via microUSB Type-C. Tra le restanti specifiche, sono da annoverare il 5G e la presenza del modulo NFC per i pagamenti contactless: il sistema operativo è Android 13 con l’interfaccia Funtouch 13. Il costruttore, in merito a questo dettaglio, ha promesso due major update e 3 anni di aggiornamenti di sicurezza.