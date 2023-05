Ulefone Note 16 Pro: ufficiale lo smartphone entry level con 50 megapixel

Ulefone ha due rinomate serie di smartphone, le Armor e le Power, note e apprezzate per il loro essere focalizzate sulla resistenza e sull’autonomia. All’interno del listino di questo produttore però vi è anche una linea di smartphone molto economici che si è appena arricchita del modello Ulefone Note 16 Pro (232,28 euro su Aliexpress).

Ulefone Note 16 Pro misura 165 x 76,4 x 8,7 mm e ha un peso di 184 grammi. Frontalmente c’è un display piatto con cornici più sottili sui lati, un notch a goccia d’acqua in alto e un mento più spesso in basso, all’insegna di un look che è un must per i telefoni di fascia bassa. Dietro un piccolo square in rilievo ospita il Flash LED e due “spioncini”. Il perimetro presenta anche il mini-jack da 3.5 mm per cuffie e auricolari, come pure in basso la porta microUSB TypeC.

Le colorazioni con cui Ulefone Note 16 Pro arriva sul mercato sono tre, ovvero Midnight Violet, Black e Serenity Blue. Estetica a parte, sotto la scocca troviamo il chipset Unisoc Tiger T606, un octacore a 12 nanometri di litografia in cui operano 4 core Performanti ARM Cortex-A75 da 1.6 GHz di clock frequency massima, mentre la GPU è una ARM Mali-G57 MC1 (da 650 MHz). Di base, questo smartphone ha 8 GB di RAM, ma ne può ottenere altri 8 via software grazie all’espansione virtuale, che preleva i GB in questione da quelli che non vengono usati dallo storage. Quest’ultimo ammonta a 128 GB e può essere espanso di 256 GB via microSD.

Il display dell’Ulefone Note 16 Pro è un LCD IPS da 6,52 pollici con risoluzione HD+ a 1600 x 720 pixel e tecnologia inCell per una buona reattività e bassi riflessi. La fotocamera anteriore è da 8 megapixel (IMX219, 1.12 micrometri, 77.5° FOV, f/2.0, face unlock, video [email protected]) mentre la dual camera posteriore ha un sensore secondario (GC02M1) da 2 megapixel per le macro e uno primario da 50 megapixel (un SKKJN1 di Samsung, 74.26° FOV, con 0.64 micrometri come dimensione dei pixel e lunghezza focale a f/1.8). I video sono catturati a [email protected]

Sul piano energetico, la batteria, caricabile a 10W mediante caricatore incluso in confezione, arriva a 4.400 mAh ed è sufficiente per 277 ore di stand-by e 24 ore di conversazione. Le connessioni prevedono il Dual SIM, il GPS (Beidou, Glonass, Galileo), il Wi-Fi n dual band, il 4G, e il Bluetooth 5.0. Non manca un lettore di impronte digitali nel pulsante d’accensione, veloce (0,1 secondi per lo sblocco) e versatile (capace di memorizzare 5 impronte). Il sistema operativo è Android 13, in versione pura e senza pubblicità