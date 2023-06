Ulefone Note 15: un smartphone economico con Android 11

Se si sta cercando uno smartphone economico ma con le ultime novità di Android, l’Ulefone Note 15 potrebbe essere una buona opzione. Si tratta di un dispositivo che offre un design semplice ma elegante, uno schermo ampio e luminoso, una batteria duratura e una fotocamera decente, il tutto a un prezzo molto competitivo.

L’Ulefone Note 15 ha un corpo in plastica con una finitura lucida che lo rende gradevole al tatto e alla vista. La parte posteriore ospita una fotocamera quadrupla con flash LED e un sensore di impronte digitali. Il pannello frontale è dominato da uno schermo IPS da 6,52 pollici con risoluzione HD+ e un notch a goccia per la fotocamera selfie. Lo schermo ha una buona luminosità e angoli di visione, e offre una buona esperienza multimediale.

Il cuore del Ulefone Note 15 è il chipset MediaTek MT6580, un chip quadcore a 1,3 GHz che garantisce una fluidità sufficiente per le operazioni quotidiane. Il processore è accompagnato da 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna espandibile tramite microSD. Il punto di forza di questo smartphone è il sistema operativo Android 11, che offre le ultime funzionalità e aggiornamenti di sicurezza di Google. La fotocamera posteriore del Ulefone Note 15 è composta da quattro sensori: uno principale da 8 megapixel, uno macro da 2 megapixel, uno per la profondità da 2 MP e uno ausiliario da 0,3 megapixel.

La fotocamera offre una qualità discreta in condizioni di buona luce, con colori vivaci e dettagli accettabili. In condizioni di scarsa luce, invece, la qualità si deteriora notevolmente. La fotocamera frontale è da 5 MP e permette di scattare selfie decenti e fare videochiamate. La batteria del Ulefone Note 15 è da 4500 mAh e garantisce un’autonomia di circa due giorni con un uso moderato. Lo smartphone supporta la ricarica rapida a 10 W tramite il cavo microUSB incluso nella confezione.

Il Ulefone Note 15 dispone anche di una porta mini jack da 3,5 mm per le cuffie, di una radio FM, di una doppia SIM e del supporto al Wi-Fi, al Bluetooth e al GPS. Il Ulefone Note 15 è uno smartphone che si rivolge a chi cerca un dispositivo economico ma con le ultime novità di Android. Il suo prezzo si aggira intorno ai 70 euro e lo rende una delle opzioni più convenienti sul mercato. Ovviamente, non bisogna aspettarsi prestazioni eccezionali o una qualità fotografica elevata, ma per un uso basilare può essere più che sufficiente.