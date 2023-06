Ulefone Armor 21: ufficiale il rugged phone low cost con super speaker e LED

A inizio Maggio, Ulefone ha presentato uno smartphone entry level con una fotocamera da 50 megapixel e, ora, a fine Giugno, arriva l’Ulefone Armor 21, i cui pre-ordini partiranno però il prossimo 12 di Giugno (per 99,99 dollari, circa 93 euro).

Ulefone Armor 21, come tradisce il nome, è certificato per l’impermeabilità, anche a spruzzi ad alte pressioni (IP68, IP69K) ed è resistente a urti, cadute, ambienti acidi, ambienti salini, alle radiazioni del Sole, a forti sbalzi termici, a funghi, sabbia, nebbia, etc (MIL-STD-810). Il design è da muscoloso telefono corazzato. Davanti, il display LCD è da 6,58 pollici e presenta sia una risoluzione Full HD+ (1.080×2.408 pixel) che un refresh rate a 120 Hz.

Per selfie e videochiamate abbiamo una fotocamera da 16 MP (f/2.2). Dietro, c’è il secondo (dopo quello dell’Oukitel WP22) altoparlante più rumoroso sul mercato, con una potenza di 122dB che è persino in grado di coprire una sirena: attorno a quest’altoparlante posto centralmente c’è una striscia Infinite Halo di retroilluminazione RGB via 18 LED (volendo disattivabile per impattare positivamente sull’autonomia) che può sincronizzarsi con le notifiche, le chiamate e financo con la musica in riproduzione.

Ai suoi lati c’è l’apparato fotografico posteriore. Quest’ultimi si compone di un sensore principale da 64 megapixel (con apertura focale a f/1.9) e, per le foto con scarsa luce o quelle notturne, una Night Vision Camera da 24 megapixel (con apertura a f/1.8). Il chipset dell’Ulefone Armor 21 è un octacore MediaTek Helio G99 supportato da 8 o 16 GB di RAM e da 256 GB di storage per l’archiviazione, che può essere espanso sino a 2 TB via microSD.

Dall’Ulefone 16 arriva all’Ulefone 21 la batteria, sempre da 9.600 mAh. Manca il 5G e c’è solo il modem per il 4G. Le altre connettività prevedono Dual SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, infrarossi per la modalità telecomando universale, l’NFC per i pagamenti contactless, micro USB Type-C 2.0 e GPS (GLONASS, BDS, Galileo e QZSS).