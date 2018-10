Tre Italia contro TIM ed Iliad. La nuova ‘Play 50 Unlimited’ prevede minuti illimitati e ben 50 giga

Le offerte telefoniche sono, con ogni probabilità, una delle più difficili scelte che l’utente si trova a compiere. Il mercato, infatti, è molto vario e prevede svariate opportunità che si adattano alle esigenze di tutti gli utenti. Spesso, però, le offerte non sono aperte a tutti ma solo a clienti di operatori concorrenti specifici e, per di più, alcune di queste sono riservate ad alcuni utenti che ricevono un particolare SMS dedicato (non sono, quindi, pubblicate sul sito ufficiale ma sono, per così dire, ‘nascoste’).

La scelta migliore, quindi, consiste nell’attendere l’occasione più giusta perché, si sa, le offerte proposte oggi potrebbero essere meno convenienti di quelle proposte in futuro, anche recente. In quest’articolo si parla di una nuova promozione che, a partire dal 19 Ottobre, Tre Italia sottoscrive ad un bacino ben preciso di utenti e che, tra l’altro, dimostra di essere particolarmente conveniente.

La proposta di Tre prende il nome di ‘Play 50 Unlimited’ e prevede le seguenti soglie di traffico: minuti illimitati verso tutte le numerazioni nazionali (esclusi, ovviamente, i servizi a sovrapprezzo), e 50 giga di traffico Internet da utilizzare in territorio nazionale mediante tecnologia 3G UMTS.

Il piano non prevede alcun SMS i quali, nel caso in cui l’utente decidesse di farne uso, saranno tariffati secondo il piano base. Sarà possibile, ovviamente, aggiungere un’ulteriore soglia per gli SMS, pagando un sovrapprezzo mensile. Chi decidesse di aderire a questo piano dovrà far fronte ad un canone sufficientemente contenuto: 6,99 euro per ogni mese di sottoscrizione.

Non tutti, però, possono aderire a questa offerta. Stando a quanto emerso, solo i clienti TIM ed Iliad (tramite portabilità del numero) possono sottoscrivere tale piano che, quindi, dimostra di essere particolarmente concorrenziale. È bene, però, prestare attenzione ad alcune informazioni aggiuntive che riguardano, in particolare, alcuni costi extra.

Nel momento in cui si decide di aderire a questo piano tariffario, si deve versare un contributo di attivazione pari a 5 euro ai quali si aggiungono ulteriori 5 euro riferiti al costo fisico della SIM. Nel caso in cui si voglia navigare ad una velocità superiore, è possibile abilitare il servizio 4G LTE al prezzo di 1 euro al mese (offerto gratuitamente fino alla fine del 2018). Ovviamente, si ponga attenzione ai possibili vincoli del precedente operatore che potrebbero comportare, in caso di recesso anticipato, il pagamento di una penale.