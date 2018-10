TIM Iron: con 50 giga e minuti illimitati, è una chiara sfida ad Iliad (e non tutti possono averla)

Una delle più difficili scelte che compete all’utente è, senza ombra di dubbio, quella della tariffa telefonica. Le offerte proposte dagli operatori telefonici sono molteplici e, spesso e volentieri, un’offerta che in un primo momento sembra conveniente, la settimana successiva potrebbe non esserlo più. Tutto questo senza contare, inoltre, che gli operatori creano alcuni pacchetti molto più vantaggiosi ma dedicati ad alcuni utenti ben precisi (di solito informati via SMS promozionale ricevuto sul proprio smartphone) in quanto clienti di uno specifico operatore.

L’offerta di cui si parla in questo articolo, non a caso, appartiene proprio a questo tipo di promozioni sia per quanto riguarda il rapporto quantità/prezzo, sia per via delle ristrette possibilità di adesione alla stessa. Essa si chiama TIM Iron, è erogata da Telecom Italia ed è diretta, non a caso, a clienti provenienti da alcuni operatori specifici. Ma procediamo con ordine.

Il pacchetto pensato da TIM prevede: 50 giga da utilizzare in territorio nazionale (composto da due bundle di 3 + 47 GB), e minuti illimitati verso tutte le numerazioni nazionali (escluse quelle a pagamento)

Non sono inclusi gli SMS, i quali possono essere aggiunti a parte pagando un sovrapprezzo mensile. L’adesione a tale piano comporta il pagamento di un canone mensile pari a 6,99 euro al mese, il quale si rivela particolarmente concorrenziale. È necessario, però, porre attenzione ad alcune note aggiuntive.

Per prima cosa, non tutti possono procedere all’attivazione di questo profilo tariffario. Questa offerta, infatti, è destinata esclusivamente a tutti coloro che provengono da Iliad oppure da un qualunque MVNO (operatore virtuale). Sono previsti, inoltre, dei costi aggiuntivi che riguardano l’attivazione e il costo della SIM. Nel dettaglio, si parla di 12 euro complessivi che possono aumentare fino a 32 euro nel caso in cui non si mantenga la SIM attiva per 24 mesi.

L’attivazione della SIM comporta l’adesione al piano TIM Base e Chat che consente, al costo di 2 euro/mese, di chattare sulle principali piattaforme di messaggistica e prevede le seguenti soglie di traffico base: 19 centesimi al minuto verso tutti e 29 centesimi per SMS inviato. È sempre possibile, agendo dall’area personale o chiamando il 119, cambiare il proprio piano in un altro completamente gratuito tra TIM Semplice e TIM Base New.

Per quanto riguarda il territorio europeo, l’offerta proposta non comprende ulteriori vincoli per quanto riguarda i minuti di conversazione mentre, per quanto riguarda il traffico dati, la situazione è differente. È possibile usufruire di un massimo di 5,2 GB in roaming europeo superati i quali sarà applicata la tariffa standard.