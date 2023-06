Tab 11 WiFi: ufficiale il tablet Blackview con attenzione al multimediale

Blackview, brand cinese con una decina di anni d’esperienza nel settore hardware, ha annunciato un nuovo tablet, il Blackview Tab 11 WiFi, con un nome simile a un modello di inizio Novembre del 2021.

Blackview Tab 11 WiFi (227,60 euro in promo su Aliexpress) ha uno chassis in lega di alluminio, spesso 7,6 mm e dal peso di 442 grammi, calibrato nei colori Grigio Spaziale e Verde Laguna. L’esperienza audiovisiva, che si guardi un film o si partecipi a una video chiamata, è garantita come coinvolgente grazie a un display LCD da 10.36 pollici, risoluto in 2.4K, affiancato a due speaker Smart-PA Box. La fotocamera anteriore, che pone il soggetto al centro delle foto o delle riprese, e che si occupa del Face Unlock per la sicurezza, è un sensore SK Hinyx Hi-1634Q da 16 megapixel provvisto di tecnologia Quad-to-Bayer.

Dietro c’è un sensore mono, sempre da 16 megapixel, ma con tecnologia TetraPixel, impersonato da un Samsung ISOCELL 3P8. L’applicazione fotografica di bordo supporta i video a 1080p, la modalità bianco e nero e quella Pro. Grazie agli algoritmi ArcSoft 4.0 migliorano i risultati nelle modalità notturna, beauty, ritratto, panoramica e HDR.

Il chipset del Tab 11 WiFi è un MediaTek MT8183, appoggiato da 14 GB di RAM (espandibile virtualmente di 6 GB) e da 256 GB di storage (ampliabile fisicamente sino a 2 TB via microSD). Il costruttore ha promesso prestazioni costantemente fluide nel tempo grazie all’implementazione di funzioni come RAM Fast, Auto Disk Defrag, Memoria Automatizzata e Cold Room (una feature che libera la memoria killando le app in background con positivo impatto pure sullo scaldarsi del device e la sua autonomia).

La batteria del Tab 11 WiFi di Blackview è da 8.380 mAh e, caricata rapidamente a 18W via Type-C, permette di ottenere 5.2 ore di streaming video e sino a 20 ore di uso quotidiano. Il sistema operativo è Android 12, con l’interfaccia DokeOS_P 3.0, che mette a disposizione la funzione “schermo diviso” per l’uso con il pennino (in tal modo si può seguire una videoconferenza e prendere appunti sulla suite WPS Office preinstallata), e quella di multi-windows nella modalità PC che supporta anche mouse, tastiera e touchscreen.