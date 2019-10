Redmi 8: ufficiale il medio-gamma colorato e iper autonomo

Già anticipato parzialmente nelle scorse ore su YouTube (dal leaker SalimBaba Technical), è stato ufficializzato il nuovo smartphone di fascia medio-bassa della galassia Xiaomi, noto come Redmi 8, che va a raccogliere l’eredità del best buy Redmi 7, e ad affiancare il medio-gamma premium Redmi Note 8.

Il sopraggiunto Redmi 8 ha una scocca (156.48 x 75.41 x 9.4 mm, per 188 grammi) resa idrorepellente dal trattamento P2i, con un vetro Gorilla Glass 5 a protezione del frontale, ed un retro in plastica che, redatto nelle colorazioni Ruby Red, Sapphire Blue, Emerald Green, ed Onyx Black, palesa la finitura Aura Mirror.

Il lato A mostra un fil rouge col Redmi 7, grazie ad un layout con waterdrop: il notch a goccia ospita la selfiecamera da 8 megapixel 8 (f/2.0) con face unlock, lasciando che il rapporto panoramico 19:9 sia dominato da un display LCD IPS da 6.22 pollici, con risoluzione HD+ (271 PPI). Sul retro, dal Redmi 8A arriva il sensore Sony IMX363 (f/1.8, con autofocus a doppio PD, HDR, video a 1080p@30fps) da 12, messo in coppia con quello (per la profondità) da 2 megapixel: il tutto assieme in un listello verticale con i due sensori in alto separati dal logo in basso tramite uno scanner per le impronte digitali.

All’interno del Redmi 8, la coppia formata dalla GPU Adreno 505 e dal processore octacore Snapdragon 439 è in grado di assicurare una fluidità operativa grazie alle scelte mnemoniche, di RAM (LPDDR3) e storage (eMMC 5.1) espandibile (+ 512 GB) via slot dedicato, che si sostanziano nelle combinazioni da 3+32 e 4+64 GB.

Adeguati studi progettuali hanno lasciato lo spazio sufficiente ad un reparto connettivo che, già comprensivo di Dual SIM con 4G, Wi-Fi n, Bluetooth 4.2, e GPS (BDS, A-GPS, Glonass, Galileo), comprende anche un jack da 3.5 mm (con Radio FM) ed una microUSB Type-C con la quale caricare rapidamente (Quick Charge 3.0 a 18W) la maxi batteria da 5.000 mAh.

Animato lato software dalla MIUI 10 basata su Android Pie, il Redmi 8 è prezzato a circa 102 euro (7.999 rupie) per l’asset basico da 3+32 GB di memorie, ed a pressappoco 115 euro (8.999 rupie) per quello più generoso da 4+64 GB.