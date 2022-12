Red Magic 8 Pro Series: ufficiali i gaming phone più potenti del momento

Ascolta questo articolo

Nel corso di un evento tenutosi in patria, il brand cinese Red Magic di Nubia / ZTE ha presentato il nuovo gaming phone Red Magic 8 Pro, anche in versione Pro+.

Previsto nelle colorazioni Dark Knight e Deuterium Front Transparent, Red Magic 8 Pro misura 8,9 mm di spessore per 228 grammi di peso, mentre il Pro+ pesa 230 grammi. Frontalmente, Red Magic 8 Pro integra, con un 93,7% di screen-to-body (grazie ai bordi sottili, da 1,48 mm in alto, da 22,8 mm in basso, di 1,48 mm ai lati), un display OLED da 6,8 pollici risoluto a 2480 × 1116 pixel, attrezzato da BOE con 120 Hz di refresh rate, 960 Hz di touch sampling, oscuramento ad alta frequenza PWM 1440Hz e oscuramento DC Dual, 1300 nits di picco, profondità colore a 10-bot, copertura al 100% dello spazio colore DCI-P3, estrema precisione cromatica (△E<1), protezione della vista, scanner per le impronte digitali di 7a gen con rilevamento della frequenza cardiaca, motore di stabilizzazione del frame auto-sviluppato, e fotocamera anteriore UDC.

Red Magic 8 Pro di avvale di una fotocamera frontale da 16 megapixel (via sensore OmniVision OV16E1Q). Il retro una ventola RGB esposta nella versione trasparente, ma c’è anche l’edizione con il retro in vetro AG nero.

Proprio sul retro vi è una tripla fotocamera, con un sensore principale Samsung S5KGN5 da 50 megapixel accompagnato da un ultragrandangolo da 8 e da un macro Gekko Micro GC02M1 da 2 megapixel. Lato audio vi è il mini-jack da 3.5 mm e ​​​​ due altoparlanti ultra-lineari 1115K +1216, oltre alla tecnologia Snapdragon Sound di Qualcomm. Ci sono anche due motori lineari dell’asse X. In ottica gaming, vi sono tasti spalla da 520Hz.

A livello elaborativo, è presente il chipset Snapdragon 8 Gen 2 con la RAM LPDDR5X e lo storage UFS 4.0: il modello Pro ha 8 o 12 GB di RAM e 128 – 256 GB di storage, mentre il Pro+ ha 12 o 16 GB di RAM e 512 GB o 1 TB di storage.

Non manca il chip autosviluppato per il gaming Redcore R2 mentre le temperature sono tenute a freno dal sistema di raffreddamento Magic Cooling ICE 11 (formato da una ventola da 20.000 giri/min, da uno strato di grafene e da una VC a doppia pompa 3D da 2068 mm³).

Red Magic 8 Pro monta una batteria da 6000 mAh con carica rapida (al 100% in 35 minuti) a 80 W. Red Magic 8 Pro+ diminuisce la batteria a 5000 mAh, con carica rapida (100% in 14 min) da 165 W. Ci sono le connessioni Bluetooth 5.3, e Wi-Fi 6 in versione migliorata, la piattaforma X-gravity, e il supporto ai giochi cloud e streaming host. Il firmware a base Android 13 è il RedMagic OS 6.0 con CUBE Energy Rubik’s Cube, un sistema di pianificazione intelligente di risorse e prestazioni regolate dinamicamente per ridurre i consumi energetici.

Tra i vari accessori, vi è stata la tastiera meccanica da gioco Red Devils, con batteria da 4.000 mAh, interruttore TCC Quicksilver V2, e copritasti PBT mobili (1299 yuan, al lancio 899 yuan). ​​​​Il mouse da gioco Red Devils (599 yuan, al lancio 399 yuan) pesa 75 grammi: ha un sensore da DPI 26000 con frequenza di ritorno a 1000 Hz ed è sostenuto da una batteria da 500 mAh. Red Devil Shadow Blade, il controller da gioco, richiede 499 yuan.