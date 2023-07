Realme lancia la linea di smartphone Narzo 60 con con design in pelle e fotocamera da 100 MP

Realme ha presentato la sua nuova gamma di smartphone Narzo 60 in India, dopo aver anticipato alcuni dettagli nelle scorse settimane. Si tratta di due modelli, il realme Narzo 60 e il realme Narzo 60 Pro, che si distinguono per il loro design in pelle e le buone prestazioni.

Il realme Narzo 60 è lo smartphone più economico della coppia, ma offre comunque uno schermo AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento da 90 Hz, frequenza di campionamento tocco da 180 Hz, touch sampling istantaneo da 1.000 Hz, sino a 1.000 nits di picco come luminosità. Il chipset è il MediaTek Dimensity 6020, affiancato da 12 GB di RAM LPDDR4x e 256 GB di memoria interna espandibile UFS 2.2 con scheda microSD. La fotocamera posteriore ha un sensore principale da 64 MP e un sensore di profondità da 2 MP, mentre quella anteriore ha un sensore da 8 MP.

La batteria è da 5.000 mAh e supporta la ricarica rapida a 33 W. Il prezzo del realme Narzo 60 è di 221 euro. Il realme Narzo 60 Pro è lo smartphone più avanzato della gamma, con uno schermo AMOLED curvo (61°) da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+, frequenza di aggiornamento di 120 Hz, profondità di colore a 10 bit e dimmer ad alta frequenza PWM a 2160 Hz. Il chipset è il MediaTek Dimensity 7050, accompagnato da 12 GB di RAM (anche qui con + 12 GB virtuali) e da 512 GB o addirittura 1 TB (in questo caso per stoccare sino a 250mila canzoni) di memoria interna espandibile con scheda microSD.

La fotocamera posteriore ha un sensore principale da ben 100 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine e un sensore ausiliario da 2 MP, mentre quella anteriore ha un sensore da 16 MP. La batteria è anch’essa da 5.000 mAh, ma supporta la ricarica rapida a 67 W. Il prezzo del realme Narzo 60 Pro parte da circa 300 euro. Entrambi gli smartphone sono dotati di Android 13 con interfaccia realme UI 4.0, altoparlanti stereo con Dolby Atmos e sensore di impronte digitali sotto lo schermo.

Solo il realme Narzo 60 ha però il mini-jack per le cuffie. Ambedue i modelli hanno come connettività tanto il 5G SA/NSA quanto il 4G VoLTE: non mancano Dual SIM, GPS, Wi-Fi ac, e Bluetooth 5.1. La linea realme Narzo 60 sarà disponibile in India dal 15 luglio sul sito ufficiale del produttore e su Amazon. Non si sa ancora se arriverà anche in altri mercati. La nuova serie Narzo 60 si propone come una soluzione elegante, grazie al design Martian Horizon, e potente per gli utenti che cercano uno smartphone premium a un prezzo accessibile. Con il design in pelle vegana, le fotocamere ad alta risoluzione, i display AMOLED ad alta frequenza di aggiornamento e le batterie capienti con ricarica rapida, i nuovi Narzo offrono un’esperienza utente completa e soddisfacente.