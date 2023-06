Realme GT Neo 5 SE Transformers Edition: uno smartphone da collezione

Realme ha lanciato una versione speciale del suo smartphone di fascia media, il Realme GT Neo 5 SE, in collaborazione con il famoso franchise di film e giocattoli Transformers. Il Realme GT Neo 5 SE Transformers Edition si distingue per il suo design ispirato al personaggio di Optimus Prime (un tempo noto come Commander), il leader degli Autobot.

Il dispositivo presenta una scocca posteriore in metallo con motivi geometrici e il logo di Transformers, oltre a una cornice rossa e blu che richiama i colori del robot. Inoltre, il Realme GT Neo 5 SE Transformers Edition include alcuni elementi personalizzati a tema, come sfondi, icone, suonerie e animazioni. Il Realme GT Neo 5 SE Transformers Edition non cambia le caratteristiche tecniche rispetto alla versione standard del Realme GT Neo 5 SE.

Si tratta quindi di uno smartphone con un display OLED da 6,74 pollici con risoluzione 1.5K e refresh rate a 144 Hz, protetto da un vetro Corning Gorilla Glass 6. Il chipset è un Qualcomm Snapdragon 7+ Gen2 a 4 nanometri, accompagnato da 16 GB di RAM LPDDR5X e 1 TB di memoria interna UFS 3.1. La batteria è da 5.500 mAh e supporta la ricarica rapida SuperVOOC S da 100 W, che permette di ricaricare lo smartphone dallo 0 al 100% in circa 30 minuti. Il sistema operativo è Realme UI 4.0 basato su Android 13.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il Realme GT Neo 5 SE Transformers Edition dispone di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP (f/1.79) prodotto da Omnivision, sensore grandangolare da 8 megapixel (f/2.2) prodotto da Sony e sensore macro da 2 megapixel f/3.3 prodotto da GalaxyCore. La fotocamera frontale è invece da 16 megapixel (f/2.45) prodotta da Samsung. Lo smartphone offre diverse modalità di scatto, come la modalità notturna, la modalità ritratto, la modalità panorama e la modalità pro.

Il Realme GT Neo 5 SE Transformers Edition è uno smartphone pensato per gli appassionati di Transformers e per chi cerca un dispositivo potente e originale. Il prezzo di lancio in Cina è di 2.799 yuan (circa 375 euro), ma non si sa ancora se arriverà anche in altri mercati.