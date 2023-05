Oppo A98 5G: ufficiale il medio-gamma con 120 Hz e carica rapida

Nelle scorse settimane, il leaker Evan Blass aveva parlato di una sorta di rebrand modificato dell’Oppo A1 Pro, che è apparso in lungo e in largo in vari enti di certificazione, come il cinese TENAA, il malesiano SIRIM e nel database di collaudi Geekbench. Alla fine, il brand cinese ha alzato il sipario su quello che è il nuovo smartphone Oppo A98 5G.

Questo smartphone ha un linguaggio di design Glow: lo chassis è spesso appena 8,2 mm e ha un peso di 192 grammi, mentre le colorazioni sono due, nel materiale di marketing battezzate come Dreamy Blue e Cool Black. Corredato da cornici strette sui lati lunghi, che si allargano su quelli corti (mento in particolar modo), Oppo A98 5G ha un display LCD IPS da 6,72 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz per buone performance nel gaming e nello scroll fluido delle pagine.

Tale pannello è forato al centro in alto per la collocazione della fotocamera frontale, da 32 megapixel. Dietro c’è un’ellisse a doppio spioncino. Quello superiore ha un sensore principale da 64 megapixel mentre il secondo sensore è da 2 megapixel e si occupa della profondità, e il terzo sensore è da 2 megapixel e si occupa delle macro con ingrandimenti sino a 40x. Alle prestazioni bada il chipset a 6 nanometri e otto core (2,2 GHz) Qualcomm Snapdragon 695.

Questo SoC è messo in tandem con la GPU Adreno 619, e affiancato da 8 GB di RAM ampliabile virtualmente di altri 8 GB, togliendo spazio all’archiviazione inoccupata dello storage UFS 2.2 pari a 256 GB.

Dotato di un rivestimento anti graffio e anti impronte, e di uno scanner per le impronte digitali messo di lato, Oppo A98 5G monta una batteria da 5.000 mAh, con carica rapida a 67W: secondo quando precisato dal costruttore, bastano appena 5 minuti di carica per ottenere 6 ore di chiamata. Grazie all’Health Engine, il ciclo di vita della batteria è aumentato di due volte. Per il sistema operativo vi è Android 13 sotto l’interfaccia ColorOS 13. Per il momento manca il prezzo ufficiale del prodotto che, però, su molti store online è prezzato a 1.399 ringgit malesi, pari a pressappoco 286 euro.