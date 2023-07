Nubia lancia la serie Red Magic 8S Pro, il primo telefono da gioco con Snapdragon 8 Gen 2 e fotocamera sotto schermo

La serie Red Magic 8S Pro, il nuovo flagship di gioco di Nubia, è stata ufficialmente lanciata oggi con prezzi a partire da 3.999 yuan (504,32 euro). La serie include due modelli: Red Magic 8S Pro e Red Magic 8S Pro+, che si differenziano per la capacità della batteria e la potenza di ricarica.

Inoltre, c’è anche una edizione speciale Bumblebee Super Warrior Collection Edition, che sarà in vendita all’inizio di agosto. La serie Red Magic 8S Pro si basa sul primo Snapdragon 8 Gen 2 versione principale, che ha una frequenza massima di 3,36 GHz e supporta la tecnologia di tracciamento della luce mobile lanciata congiuntamente con Qualcomm. La serie è dotata anche del chip di gioco auto-sviluppato Redcore R2, che ottimizza le prestazioni e il consumo energetico dei giochi.

Per quanto riguarda la memoria, la serie utilizza la memoria LPDDR5X e la memoria flash UFS 4.0, che offrono una velocità di trasferimento dati elevata e una capacità di archiviazione sufficiente. Uno dei punti salienti della serie Red Magic 8S Pro è lo schermo OLED curvo BOE da 6,8 pollici, che ha una risoluzione di 2480 × 1116 e supporta una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una frequenza di campionamento del tocco di 960Hz.

Lo schermo è anche il primo a utilizzare una fotocamera UDC sotto schermo a schermo intero, che offre un’esperienza visiva senza interruzioni. Lo schermo ha inoltre una luminosità di picco di 1300nit, una profondità di colore di 10bit, una gamma di colori del 100% DCI-P3 e un △E inferiore a 1, garantendo una qualità dell’immagine eccellente. Per proteggere gli occhi degli utenti, lo schermo supporta anche il dimming PWM ad alta frequenza 1440Hz e il dimming CC doppia protezione degli occhi. Lo schermo integra anche un sensore di impronte digitali ultrasottile di settima generazione, che può rilevare anche il battito cardiaco.

Per quanto riguarda la fotocamera, la serie Red Magic 8S Pro ha una fotocamera frontale da 16 MP sotto lo schermo (OmniVision OV16A1Q), che offre un’ottima qualità dei selfie. La fotocamera posteriore è composta da tre obiettivi: una fotocamera principale da 50 MP (Samsung S5KGN5, 1/1,57″), una fotocamera super grandangolare da 8 MP e una fotocamera macro da 2 MP (Kewei GC02M1). La fotocamera posteriore supporta anche la modalità notturna, l’HDR, il ritratto e altre funzioni.

La durata della batteria è un altro aspetto importante per i telefoni da gioco. La versione Pro della serie Red Magic 8S Pro ha una batteria integrata da 6.000 mAh, che supporta la ricarica rapida da 80 W e si ricarica al 100% in 35 minuti. La versione Pro+ ha una batteria integrata da 5000 mAh, che supporta la ricarica rapida da 165 W e si ricarica al 100% in 14 minuti.

Entrambe le versioni supportano anche la ricarica inversa. La serie Red Magic 8S Pro ha un design elegante e robusto, con un corpo in vetro e metallo e due colori disponibili: Dark Night Rider e Deuterium Front Transparent. La serie è dotata anche di tasti spalla IC touch indipendenti a 520 Hz, che offrono un controllo preciso e reattivo dei giochi. Inoltre, la serie ha un sistema di raffreddamento magico ICE 12 (ventola da 20.000 giri/min + doppia pompa VC dal volume di 2068mm2 Industry e il primo grafene sotto schermo a schermo intero), che garantisce un’efficace dissipazione del calore e una stabilità delle prestazioni.

La serie Red Magic 8S Pro ha anche altre caratteristiche che migliorano l’esperienza di gioco, come i doppi altoparlanti ultra-lineari di grandi dimensioni 1115 K + 1216, i doppi motori lineari 0809 X-axis per le vibrazioni, lo Snapdragon Sound Qualcomm Game tune, i 3 microfoni per giochi, l’USB 3.2 Gen1, il jack per cuffie da 3,5 mm, il Bluetooth 5.3, il supporto Wi-Fi 7, il sistema operativo REDMAGIC OS 8.0, la piattaforma di gravità X, il supporto per giochi cloud e lo streaming host.

I prezzi della serie Red Magic 8S Pro sono i seguenti: Red Magic 8S Pro: Night Knight 8+128 GB 3.999 yuan (504,32 euro), 8+256 GB 4.399 yuan (554,82 euro), Dark Night Knight/Frozen Silver Wing 12+256 GB 4.799 yuan (605,32 euro), 12 +512 GB 5.499 yuan (693,82 euro), versione frontale trasparente al deuterio 12+256 GB 4.999 yuan (630,32 euro), 12+512 GB 5.699 yuan (718,82 euro). Red Magic 8S Pro+ Night Knight/Frozen Silver Wing 16+256 GB 5.499 yuan (693,82 euro), 16+512 GB 5.799 yuan (731,82 euro), versione trasparente frontale al deuterio 16+256 GB 5.699 yuan (718,82 euro), 16+512 GB 5.999 yuan (756,82 euro), 16 GB+1 TB 6.999 yuan (882,82 euro), 24 GB+1 TB 7.499 yuan (945,82 euro), Red Magic 8S Pro+ Bumblebee Super Warrior Collection Edition 16+512GB al prezzo di 6.499 yuan (819,82 euro).

La serie Red Magic 8S Pro è già disponibile per il preordine sul sito ufficiale di Nubia e su altre piattaforme di e-commerce. La vendita ufficiale inizierà il giorno XX del mese XX. Se sei un appassionato di giochi e vuoi provare le prestazioni e le funzionalità di questo telefono da gioco di fascia alta, non perdere questa occasione!